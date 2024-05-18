Почему кошки вылизываются, и когда это должно насторожить внимательного хозяина

Кошки считаются очень чистоплотными животными. Такой вывод можно сделать, просто понаблюдав за ними. Питомцы непременно приведут себя в порядок после еды или похода в туалет. В этом им помогает процесс вылизывания. Однако иногда он может говорить о наличии проблем со здоровьем или психологическим состоянием четвероногого.

Зачем кошки вылизываются

Кошки вылизываются не только для того, чтобы убрать грязь или пыль с шерсти и лап. Эта процедура решает и более глобальные задачи. Мало кто из хозяев знает, что таким образом животные распределяют по волоскам себум — защитное сало. Благодаря этому шерсть приобретает водоотталкивающие свойства, а также сохраняет собственный запах.

Кроме того, зимой и летом животные «зачесывают» шерсть по-разному. В период холодов питомцы ее распушают, а когда тепло — приглаживают.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Когда стоит беспокоиться

Если вы заметили какие-то изменения в привычном ритуале вылизывания, это может сигнализировать о проблемах. Насторожить должны слишком частые процедуры умывания и концентрация на определенных зонах.

Изменение частотности процедур

Если кошка вдруг начала вылизываться чаще, чем обычно, сперва осмотрите кожу животного. Возможно, дело в заражении эктопаразитами, дерматите или травмах, скрытых под шерстью.

Также изменение привычного распорядка вылизывания может быть связано с пережитым животным стрессом. Спровоцировать его могут переезд, ремонт, появление нового члена семьи или отъезд хозяина.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фиксация на конкретных зонах

Если животное постоянно уделяет время вылизыванию одной и той же части тела или области, это может говорить о наличии проблем. К примеру, когда питомец концентрируется на зоне под хвостом, не стоит тянуть с визитом к ветеринару. Чаще всего корнем проблемы являются глисты.

Также вызывать зуд способны блохи и другие мелкие паразиты. В таком случае к вылизыванию могут прибавиться попытки выгрызть раздражитель. Могут быть и более серьезные проблемы: воспаление параанальных желез, опухоли в области ануса и прямой кишки, говорится на портале Royal Canin.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru