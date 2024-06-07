Почему красивой женщине не стоит ехать в Турцию: три главных причины

Красивые женщины всегда получают кучу внимания и комплиментов от окружающих. Но в некоторых странах дамам может быть особенно небезопасно. Вот три главные причины, по которым женщинам не всегда стоит ехать в Турцию, особенно в одиночку.

Излишнее внимание

Турки считают славянскую внешность очень привлекательной. При этом многие из них не особо-то придерживаются правил приличия. Здесь легко нарваться на нежелательное внимание где угодно: в кафе, на рынке и просто на улице. Местные могут свистеть вслед, настойчиво просить номер и даже плестись за женщиной до отеля. Поэтому будет лучше, если вы поедете отдыхать не одна. Когда турки видят красивую женщину в компании, они уже не так навязчивы.

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Лишние килограммы

Распространенная здесь система «все включено» может привести к неизбежному набору лишних килограммов. Так что если вы следите за своей фигурой, стоит позаботиться об этом вопросе заранее. Конечно, отказываться от отдыха в Турции — слишком радикальный вариант. Но вопрос с питанием можно отрегулировать, если вам важно вернуться в прежней форме. Для этого, например, можно выбрать опцию только с завтраками, а не с трехразовым питанием.

Во время отпуска также постарайтесь не налегать на выпечку и сладости. В Турции много пирогов, рахат-лукума и прочих десертов, но лучше делать упор на овощи, мясо и морепродукты.

Пустой кошелек и огромные чемоданы

Дамы часто склонны покупать большое количество косметики, аксессуаров и одежды. А поскольку на турецких рынках этого полно, есть риск потратить все свои деньги. К тому же, возвращаться потом будет тоже непросто: придется тащить тяжелые чемоданы, а перед этим еще и умудриться все упаковать.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Важные правила, которые стоит помнить, путешествуя в одиночку

Прежде всего, старайтесь заранее составить себе маршрут и не отклоняться от него. Избегайте переулков, заброшенных зданий. Держитесь на людях и не ходите никуда с незнакомцами.

Старайтесь выбирать более закрытую одежду. Во-первых, так вы проявите уважение к традициям страны, а, во-вторых, избежите излишнего внимания.

Что касается транспорта, старайтесь пользоваться общественным. Или выбирайте только проверенные службы такси. Но не садитесь на переднее сидение к водителю и ни в коем случае не путешествуйте автостопом.

А в ресторанах внимательно следите за своими напитками, поскольку иногда в них могут что-нибудь подсыпать. По этой же причине не позволяйте туркам угощать вас коктейлями и даже кофе.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru