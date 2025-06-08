Почему «магазин» по-русски — это лавка, а по-английски — журнал? Две истории возникновения одного слова

Разобрались в сложной этимологии, и пришли к выводу: а кто же прав.

Слово «магазин» вызывает у русскоязычного человека образ полок с хлебом и молоком. У англоговорящего — обложку с Бейонсе и громкими заголовками. Казалось бы, одно и то же слово, но смыслы — совершенно разные. Откуда такая путаница и как вообще так вышло?

Магазин в России: от складов до супермаркетов

В русском языке слово «магазин» закрепилось как обозначение торговой точки — будь то булочная у дома или бутик на Невском. Но так было не всегда. До XVIII века русские ходили в лавки, а магазинами называли склады — от французского magasin и итальянского magazzino.

А те, в свою очередь, заимствовали слово из арабского makhzan, что означало «место хранения». Во времена Петра I и Екатерины II, когда французская мода заполонила российскую знать, слово перекочевало в речь вместе с париками, мушками и галантными оборотами.

Сначала — как обозначение запасов и ассортимента, а потом и самого торгового помещения. Так и появился русский «магазин».

Английский magazine: от пороха к глянцу

Английское magazine также сначала означало склад — но не хлеба и молока, а пороха. В XVIII веке им называли военные склады, арсеналы. Однако в 1731 году британский издатель Эдвард Кейв решил назвать своё новое ежемесячное издание The Gentleman’s Magazine — «журналом джентльмена».

Он представлял себе журнал как склад всего интересного: новостей, историй, стихов и анекдотов. И это название прижилось.

Так «magazine» в английском языке постепенно стал означать не место, где хранят вещи, а сборник статей, иллюстраций и рекламы. И теперь, стоя у газетного киоска, британец спросит «Where’s the magazine rack?», имея в виду вовсе не торговую лавку.

Почему в английском и журнал — не всегда magazine?

Тонкость в том, что в английском языке есть и journal — «журнал» научный, деловой или даже личный дневник. Журналы формата Vogue, Cosmopolitan или Time — это magazines. А вот Nature, The Lancet или Harvard Law Review — это journals. Разница — в содержании и «серьёзности».

А как англичане называют «наш» магазин?

Если речь о торговле, то магазин в английском — это shop (в британском варианте) или store (в американском). У англичан: bookshop, toyshop, corner shop. У американцев: grocery store, department store и т. д.

Но и здесь возможны пересечения. Например, в армейском контексте магазин оружия — это и по-английски magazine. А ammunition magazine — то же самое, что у нас — «магазин к автомату».

Слово «магазин» — как лингвистический хамелеон: в зависимости от языка и эпохи оно меняло значение от склада до глянцевого издания. Хотя наш вариант куда ближе к исторически верному.