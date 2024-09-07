Почему нельзя грустить и во что нужно одеться? Приметы, которые соблюдали наши предки в день рождения

День рождения — это особенный день, который приносит как радость, так и небольшое напряжение. В этот день все внимание направлено на именинника, и хочется провести его с улыбкой. Как сделать этот день по-настоящему удачным? Наши предки верили в приметы, которые могут задать правильный настрой.

Что нужно сделать

День рождения — это своего рода Новый год для каждого человека. Чтобы день прошел удачно, важно заранее продумать все мелочи. Постарайтесь начать утро в хорошем настроении, выспавшись и собравшись мыслями. Не забудьте о наряде: считается, что он должен быть полностью новым — от нижнего белья до обуви. В таком случае удача будет сопровождать вас весь следующий год.

Гостям, пришедшим с подарками, принято дарить ответные сувениры. Это может быть что-то символическое: конфеты, маленький букет или фотография. По народным приметам, щедрость приносит успех и благополучие в будущем.

Не забудьте о традиции задувания свечей на торте. Это древний ритуал, который помогает исполнить заветное желание. Важно загадывать желание про себя, четко и ясно — чем точнее, тем больше шансов на его исполнение.

Пресс-служба

Чего нельзя делать

Важно избегать плохого настроения в день рождения. Не стоит грустить или ссориться — это может негативно повлиять на ваши дела. Также не рекомендуется праздновать заранее, так как это, по приметам, приносит неудачи. Лучше всего отмечать в сам день, не забегая вперед и не откладывая.

Еще одно правило — не стоит праздновать совместно с кем-то, даже если у вас совпадает день рождения. Считается, что такое объединение может принести общие проблемы и неудачи.

Следуя этим простым правилам, вы сможете провести свой день рождения с удовольствием и настроиться на удачный год вперед.