Почему Павловский парк закрыт на просушку?

Павловский парк в 2026 году не закрывается на просушку. Он доступен для посещения ежедневно в течение всего года.

Режим работы в 2026 году

Парк открыт ежедневно с 07:00 до 21:00. В период с 1 по 24 апреля 2026 года вход в парк был бесплатным по будням. По выходным и праздничным нерабочим дням бесплатный вход действовал с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а в промежутке (с 10:00 до 17:00) — платный.

Павловский дворец работает ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник. Последний вход в дворец — в 17:15, кассы работают до 17:00.

Почему другие парки закрывают на просушку

Просушка — временная мера, которая применяется в некоторых парках и садах Санкт-Петербурга весной. Она нужна для восстановления покрытий после таяния снега и обильных осадков. Грунт становится переувлажнённым, дорожки и газоны могут деформироваться, поэтому доступ посетителей ограничивают на период восстановления. Однако парки музеев-заповедников, включая «Павловск», от этой меры освобождены.

Интересные факты о Павловском парке

Площадь — около 600 гектаров. Это один из крупнейших пейзажных парков России.

История. Изначально на его месте были лесные угодья для царских охот. Обустройством парка занимался архитектор Чарлз Камерон — создатель садово-парковых ансамблей в Царском Селе и Павловске.

Достопримечательности. В парке можно увидеть Мавзолей Супругу Благодетелю, скульптуру «Три грации», мосты, павильоны и другие объекты.

Фауна. В парке живут белки, которых можно покормить. Однако стоит учитывать, что у них может быть аллергия на некоторые продукты, поэтому лучше заранее уточнить, чем можно кормить животных.

Транспорт. По парку можно передвигаться на велосипедах, сегвеях, конных экипажах или электромобилях (услуги доступны в определённые сезоны).

Адрес: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, 20.

