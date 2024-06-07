Почему стоит съездить в Алматы: пять мест, от которых захватывает дух

Если вы мечтаете о потрясающих горных пейзажах Австрии, не спешите тратить сотни тысяч на поездку. Подобные картины будто для заставки рабочего стола на компьютере вы найдете в казахстанском городе Алматы и его окрестностях. Заснеженные вершины и горные озера не оставят никого равнодушным. Есть как минимум пять причин посетить эту местность.

Горнолыжный курорт «Шымбулак»

Этот курорт считается самым крупным в Средней Азии. Добраться туда можно по канатной дороге прямо с ж/д станции «Медеу» на окраине города. Зимой в «Шымбулаке» можно кататься на лыжах или сноуборде. Наверху есть три подъемника, последний останавливается на Талгарском перевале на высоте 3200 метров. Оттуда открывается потрясающий вид на город.

Источник фото: Legion-Media

В летний период можно не только насладиться природой, но и покататься за зип-лайне: скорость спуска достигает 80 километров в час, а протяженность полета составляет 555 метров. Детям будет интересно побывать в веревочном парке или посетить Alpine Park, где они смогут почувствовать себя настоящими альпинистами, тренируясь на скалодроме.

Чарынский каньон

Из Алматы можно съездить к Чарынскому каньону, который называют младшим братом Гранд-Каньона в США. Его общая протяженность составляет 154 километра, однако туристы, как правило, посещают только самую высокую часть — «Долину замков». Прогулка по проложенным тропам занимает около одного–двух часов. Выход на территорию заповедника стоит порядка 150 рублей с человека. На дне каньона течет живописная река Чарын. Рядом с ней есть экопарк, в котором можно переночевать.

Источник фото: Legion-Media

Кольсайские озера

Высокогорные Кольсайские озера находятся в 330 километрах от Алматы, однако поехать туда определенно стоит. Туристы смогут увидеть три водоема, расположенных на высоте от 1818 до 2850 метров. Природа в этих местах кажется волшебной: на близлежащих полях растут альпийские цветы и хвойные деревья, а вдалеке виднеются горные вершины.

К «Нижнему» озеру можно подъехать на машине, чтобы добраться до «Среднего», придется протопать еще восемь километров пешком. А до «Верхнего» за один день не дойти.

Источник фото: Legion-Media

Озеро Каинды

Оно интересно тем, что образовалось после землетрясения в XX веке. Низину затопило, поэтому в озере скрыт настоящий подводный лес. Место находится в 20 километрах от Кольсайских озер и входит в состав того же национального парка. Если вы планируете захватить обе достопримечательности за один день, можно заплатить экологический сбор только один раз.

Источник фото: Legion-Media

Поющий бархан

Этот кусочек пустыни можно найти в национальном парке «Алтын-Эмель» в 182 километрах от Алматы. Поющим бархан прозвали потому, что сухую погоду гора издает звук, похожий на орган. Рядом находится долина, где обитают джейраны и суслики. Вход на территорию стоит около 160 рублей.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media