Лучшие экскурсии в Абхазии: реальные отзывы отдыхающих

Абхазия так и манит туристов своей дешевизной, уникальной природой, интересными достопримечательностями и пляжами с Черным морем. Посмотреть в этой небольшой стране есть на что. Изучили реальные отзывы туристов. Рассказываем лучшие экскурсии, на которые точно не стоит жалеть деньги.

Морская прогулка

Довольно-таки часто можно увидеть среди стандартных экскурсий морскую прогулку по Гагре, обещающую встречу с дельфинами. Стоит 1800 рублей с человека и занимает порядка полутора часов. На катере вас забирают в открытое море, рассказывают увлекательные истории, организуют купание в чистых водах Черного моря. Впечатления людей разнятся. Кто-т, например, был в полном восторге от такой прогулки.

«Было классно. Адреналина схватили вдоволь. В экскурсию входит также и купание в открытом море. Многие купались, там вода теплее. Дельфинов нам увидеть не посчастливилось, видели издали только часть. Побывали в интересном месте, видели самую маленькую реку, которая состоит из кучи бьющих родничков. Если нет морской болезни, то вперед за приключениями, со скуки не умрете», — рассказывают довольные туристы.

Но есть и те, кто морскую прогулку не советует к посещению. Некоторым приезжим это показалось лишней тратой денег.

«Полное несоответствие описания действительности. Рассчитывала на прогулку к дельфинам, а получила часовое собирание людей с пляжей и ненужную экскурсию под раздражающую громкую музыку. Потом подождала, пока желающие искупаются в открытом море. На этом поездка закончилась, дельфинов мы так и не увидели. Вымокла до нитки. Крайне недовольна, время и деньги на ветер».

Источник фото: Legion-Media

Экскурсия на озеро Рица

Экскурсия на озеро Рица включает в себя еще несколько интересных точек. За 1800 рублей турист увидит колоннаду в Гагре, водопады Мужские и Девичьи слезы, величавый Юпшарский каньон. Все это займет около девяти часов, но вы точно не устанете. Точнее, устанете восхищаться красотой мест.

«Вода в озере чистейшая, цвет необыкновенный зеленовато-голубой. Зелень и воздух, хочется наслаждаться бесконечно. Это настоящая жемчужина Абхазии, поэтому ехать туда нужно обязательно». «Экскурсия была просто чумовая, если все еще сомневаетесь, то это зря, просто нужно брать и ехать в эти сказочные и удивительные места». «Посетили все в очень спокойном режиме, без суеты и спешки. На обратном пути заехали на дачу и попробовали мандаринов с дерева, получили в подарок фейхоа и лавр. Большое спасибо».

Источник фото: Legion-Media

Джип-тур «Города-призраки»

Если вы отдыхаете в Сухуме, то обязательно отправляйтесь на джип-тур по городам-призракам. Вы увидите селения Акармара, Ткуарчал и Джантух, в которых царит мистическая атмосфера. Далее посетите три водопада и отдохнете в горячих источниках. Цена такого тура составляет 2800 рублей с человека

«Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке».

Всегда лучше ориентироваться на отзывы в Сети, чтобы не попасть впросак. Гидов в Абхазии много и они далеко не все добросовестные. Выбирайте проверенных и лучше в крупных турагентствах. Тогда вы точно будете уверены в его квалификации и вашей безопасности.

Источник фото: Legion-Media