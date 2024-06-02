Почему стюардессы радуются, когда в салоне самолета кто-то умирает

Вы сейчас сильно удивитесь и разочаруетесь, но эту правду о милых с виду стюардессах вы просто обязаны знать. Эти красавицы имеют обыкновение радоваться, когда во время полета происходят несчастные случаи и кто-то из пассажиров умирает. Не потому, что бортпроводницы бессердечные или любят иметь дело с покойниками. Просто такова примета.

Труп на борту для членов экипажа всегда добрый знак. Считается, что человек уносит с собой все потенциальные опасности, грозящие лайнеру. И летать он теперь будет без поломок и серьезных происшествий десятки лет.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Вот еще несколько суеверий, которые даже новичок в авиации знает наизусть.

Первый пассажир важен

Если первым на борт проходит турист мужского пола, полет пройдет без сучка и задоринки. Тут как в море, женщина на корабле — к беде. А если человек, заходя в салон, споткнулся и упал — жди неприятных сюрпризов. И хорошо если это будет небольшая турбулентность, а не отказ двигателя.

Тошнота и рвота — к веселью

Если воздушная болезнь одолела одного или нескольких пассажиров, стюардесса тайком потирает ладошки в радостном предчувствии. Говорят, что расстройство желудка у туриста сулит членам экипажа приключения и массу хороших эмоций в городе прилета. Тут главное, чтобы он не промахнулся мимо специального пакетика для рвотных масс. Убирать-то все это придется бортпроводнице.

Внимание на замки

Стюардессы просто обожают, когда в рейсе внезапно ломается замок багажной полки или чьего-то чемодана. Примета обещает финансовое благополучие и карьерный рост.

Потеря потерь

Пассажиры частенько оставляют после себя не только мусор, но и разные нужные вещи. Бортпроводница внимательно осматривает уже опустевший салон. И если обнаружит женскую серьгу, счастью нет предела. В карман она ее не положит, да и в ломбард сдавать не побежит. Но считается, что такая находка повлечет за собой массу приятных, судьбоносных событий. А вот если чей-то ребенок оставил в салоне игрушку, это к слезам и обидам.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Ну и напоследок лайфхак, который многие стюардессы практикуют во время турбулентности или шторма. "Болтанка" в салоне прекратится, если просто постучать двумя стеклянными бокалами друг о друга.

Источник фото: legion-media.ru