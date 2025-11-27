Почему Тихвинский монастырь был главным форпостом Москвы на Северо-Западе?

Монастырь выполнял три ключевые функции.
1. Во-первых, он был форпостом православия в регионе, где постоянно сталкивались интересы католической Швеции и православной Руси.
2. Во-вторых, стал экономическим центром — ему принадлежали 80 деревень, он контролировал торговлю и ремёсла.
3. Но самое интересное — его политическая роль.
В Смутное время монастырь стал центром сопротивления шведской интервенции, а его оборона 1613 года показала, что даже в условиях государственного коллапса локальные центры могут сохранять верность Москве.
Позже монастырь получил право сбора налогов и судебные функции — фактически став инструментом непрямого управления краем.
Именно через такие монастыри Москва укрепляла своё влияние на северо-западных рубежах, создавая альтернативу западному культурному влиянию.