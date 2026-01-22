Почему в Ленобласти вдруг стало втрое больше многодетных семей

В Ленинградской области отмечен значительный рост числа семей с тремя и более детьми. С 2015 года таких семей стало почти в три раза больше, их количество приблизилось к 30 тысячам. Эта динамика считается уникальной среди российских регионов.
Губернатор Александр Дрозденко обратил особое внимание на подобные успехи, лично комментируя происходящее.
По его словам, такие изменения стали возможны благодаря постоянной поддержке семей и выдвижению вопросов народосбережения на первый план региональной политики. Дрозденко заявил:
«Это результат системной поддержки семьи, и мы будем её усиливать дальше».
Позитивное влияние оказало и сокращение числа расторжений брака. В 2025 году этот показатель снизился на 21% по сравнению с предыдущими годами, и подобная динамика продолжается уже четыре года подряд.
Такие результаты способствуют созданию стабильной и благоприятной среды для жителей области.
Также отмечается, что Ленинградская область рассчитывает войти в пятёрку российских регионов с наиболее заметным снижением уровня смертности по итогам текущего года.
