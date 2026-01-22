Городовой / Город / Почему в Ленобласти вдруг стало втрое больше многодетных семей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дорогую «химозу» для мытья пола оставил Проперу: соль и горчица справляются лучше Полезное
Хитрый трюк для первого свидания: отключаешь звук одним движением, и никто не заметит — это просто волшебство, а не настройки Полезное
Рекорд подо льдами: как российские полярники на станции «Восток» устроили огород мечты в антарктической стуже Город
Ошибка миллионов хозяюшек приводит к порче лака на мебели: клинер раскрыла правду Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Карелии? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Почему в Ленобласти вдруг стало втрое больше многодетных семей

Опубликовано: 22 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Почему в Ленобласти вдруг стало втрое больше многодетных семей
Почему в Ленобласти вдруг стало втрое больше многодетных семей
Городовой ру

В Ленинградской области отмечен значительный рост числа семей с тремя и более детьми. С 2015 года таких семей стало почти в три раза больше, их количество приблизилось к 30 тысячам. Эта динамика считается уникальной среди российских регионов.

Губернатор Александр Дрозденко обратил особое внимание на подобные успехи, лично комментируя происходящее.

По его словам, такие изменения стали возможны благодаря постоянной поддержке семей и выдвижению вопросов народосбережения на первый план региональной политики. Дрозденко заявил:

«Это результат системной поддержки семьи, и мы будем её усиливать дальше».

Позитивное влияние оказало и сокращение числа расторжений брака. В 2025 году этот показатель снизился на 21% по сравнению с предыдущими годами, и подобная динамика продолжается уже четыре года подряд.

Такие результаты способствуют созданию стабильной и благоприятной среды для жителей области.

Также отмечается, что Ленинградская область рассчитывает войти в пятёрку российских регионов с наиболее заметным снижением уровня смертности по итогам текущего года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью