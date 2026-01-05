Почему верность офисному креслу может сыграть с вами злую шутку: неожиданные откровения экспертов о долгой работе на одном месте

Эксперт отметил, что смена места жительства или переход в новую профессию способны способствовать увеличению заработка.

Россиянам не рекомендуется оставаться на одном рабочем месте на протяжении долгого времени — так считает Кирилл Селезнев, специалист по финансам компании «Гарда Капитал» и эксперт по фондовому рынку.

Он утверждает, что продолжительная работа в одной организации ведёт лишь к незначительному повышению зарплаты, соответствующему уровню инфляции, сообщает «Газета.Ru».

По словам Селезнева, чтобы выйти на доход в 215 тысяч рублей, который для многих является желаемой суммой, при таком подходе придётся трудиться не менее десяти-двенадцати лет.

За это время нынешние 100 тысяч рублей фактически станут эквивалентом этой суммы. Среднестатистический россиянин сегодня зарабатывает чуть больше 100 тысяч рублей, и значительное количество людей стремится увеличить эту сумму вдвое.

Эксперт добавляет, что возможность удвоить доход зависит от таких обстоятельств, как возраст, учебная квалификация, место проживания и семейное положение.

Наиболее просто повысить доход молодым людям, не обременённым семейными обязательствами и проживающим в крупных городах, когда продвижение по карьерной лестнице идёт естественным образом.

Для других категорий россиян препятствий будет заметно больше.

Для тех, у кого есть семья, самым эффективным вариантом ускорить рост дохода Селезнев считает смену профессии или переезд в другой город.

Получение новой специальности и дополнительное образование могут позволить повысить заработок либо облегчить поиск новых возможностей на рынке труда.

Такие изменения помогают быстрее адаптироваться к изменяющейся экономической ситуации.

