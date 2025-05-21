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«Почти целый шампур» брака: отзыв мужчины на готовый шашлык «Останкино»

21 мая 2025 11:32
шашлык
«Почти целый шампур» брака: отзыв мужчины на готовый шашлык «Останкино»
Фото: Городовой.ру

Стоит ли брать, чего ожидать.

Когда хочется шашлыка, а рядом только «Пятёрочка» и магазины с пивом и унылой кулинарией — выбор невелик. Так и случилось: за городом, с мангалом, но без мяса.

От поездки в город спасла «храбрая вода», а от голода — ведро шашлыка «Останкино». Люди взяли на свой страх и риск. И не пожалели. Почти.

Что внутри?

Мясо — категории Б, как указано на упаковке. Жил много, форма кусков случайна, как номера в лотерее.

Лук — поштучно, маринад — загадка. Видимо, именно его стабилизируют пищевые добавки. Выглядит всё бледно, мясо мокрое и рыхлое. Но зато прокалывается шампуром легко, как воздушный шарик. Правда, на шампуре не держится — проворачивается.

Жарка — отдельная песня

На жарке шашлык неожиданно взял реванш. Появляется странная корочка, через которую не утекает ни капли — ни сока, ни жира. Все остаётся внутри, и это круто. Разрезаешь кусок — льётся, как из пельменя на бульоне. Сочный, ароматный, не пересушенный. Даже слишком влажный — но это на любителя.

«Из пяти кусков не жующихся кусков было всего четыре. Почти целый шампур».

Вкус?

Соленовато. Прямо на грани. Тем, кто любит недосол — может показаться, что пересолили. Но в горячем виде, с овощами, под рюмочку и с тёплой компанией — заходит. Самому, конечно, замариновать вкуснее. Но если выбора нет — пойдёт.

Для кого это?

Для тех, кто не ищет кулинарных высот, а хочет просто быстро, с дымком и без особого замороча. Шашлык «Останкино» — не гастрономический шедевр, но и не провал. Ваш опыт может отличаться: кто-то скажет «бюджетно и годно», кто-то — раскритикует. Всё зависит от вкусов, ожиданий и жарки.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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