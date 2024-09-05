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Почти «Человек-паук», но под градусом: в Петербурге женщина сорвалась с 4 этажа, спускаясь за спиртным

5 сентября 2024 09:30
Почти «Человек-паук», но под градусом: в Петербурге женщина сорвалась с 4 этажа, спускаясь за спиртным
Почти «Человек-паук», но под градусом: в Петербурге женщина сорвалась с 4 этажа, спускаясь за спиртным
Пресс-служба

К счастью, пострадавшую удалось спасти.

В Санкт-Петербурге произошел необычный случай, который заставил горожан вздрогнуть. Женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения решила добыть еще спиртного необычным и крайне рискованным способом — спуститься с четвертого этажа прямо по стене дома.

Вместо того чтобы воспользоваться лестницей, она решила сделать это через окно на импровизированном канате. Попытка чуть не закончилась трагично: женщина сорвалась с высоты и упала.

Очевидцы происшествия сразу вызвали спасательные службы, которые оперативно прибыли на место. Пострадавшую доставили в больницу с множественными серьезными травмами. Медики боролись за ее жизнь, и, к счастью, успели оказать необходимую помощь, сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечают местные жители, эта история заставляет задуматься о последствиях необдуманных поступков, особенно связанных с употреблением алкоголя. Очевидцы происшествия не скрывают своего шока от увиденного. Мало кто мог представить, что обычное желание добыть алкоголь может привести к столь рисковым действиям.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургПроисшествиеОпасность
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