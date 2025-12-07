Почти наполовину за один год: средняя выработка на петербургских предприятиях взлетела на 48%

В 2025 году предприятия Петербурга достигли заметного увеличения производительности труда, что стало возможным благодаря использованию принципов так называемого бережливого производства. По официальным данным, средний прирост выработки составил 48 процентов. Ключевым фактором оказались простые решения, позволившие снизить затраты и увеличить объемы выпускаемой продукции.
Основой этих изменений стал национальный проект, стартовавший в 2018 году, который помогает отечественным компаниям с определённым уровнем годовой выручки повышать эффективность без дополнительных вложений. В программу могут войти, например, предприятия, доход которых превышает 400 миллионов рублей в год, а для туристического сектора порог составляет 180 миллионов. Используемые методы включают систему организации рабочих мест 5S и практики, обеспечивающие своевременность поставок.
К процессу присоединились специалисты региональных центров, задача которых — не просто консультировать, но и сопровождать предприятия на этапе преобразований. Они берут на себя выявление проблемных точек, а также обучают внутренние команды, чтобы изменения были долгосрочными. Подчёркивается, что внимание уделяется не отдельным проектам, а именно формированию устойчивых подходов внутри организаций.
Оценив итоги прошедшего года, эксперты отмечают положительную динамику по нескольким направлениям. Вот ключевые показатели:
- средний рост производительности труда — 48%;
- снижение объёмов незавершённого производства — 38%;
- ускорение рабочих процессов — 31%.
Положительные перемены отмечают и среди персонала: помимо технологических преобразований, уровень участия сотрудников также увеличился. Такой подход требует не разовых усилий, а длительной работы и системного внедрения. Даже простые корректировки — например, изменения в организации пространства — оказывают заметный эффект.
Представители бизнеса подчёркивают, что стратегия постоянного совершенствования важна, особенно на фоне растущей конкуренции и дефицита квалифицированных работников. Подобные меры становятся необходимостью для поддержания роста и повышения эффективности деятельности.