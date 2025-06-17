Балет и борщ: где в центре Петербурга пообедать за 370 рублей

В этом месте, когда-то жили аристократы, а сейчас там можно пообедать за символическую цену.

Петербург — удивительный город. Здесь можно почувствовать себя кем угодно: поэтом, строителем или даже балериной. Если прогуляться по Петроградской стороне, то можно заглянуть в кафе при Музее политической истории России.

Находится он в особняке знаменитой балерины Матильды Кшесинской, и тут можно пообедать всего за 370 рублей. И это в самом центре города, в историческом месте, где когда-то жили и творили великие артисты.

Особняк Матильды Кшесинской — история и атмосфера

Матильда Кшесинская — из самой яркой балерины начала XX века, прима Мариинского театра, которая не просто танцевала, а была настоящей звездой и музой для Романовых.

Ее особняк, построенный в 1904–1906 годах — это настоящий шедевр петербургского модерна с изящными формами и богатой отделкой. В нем бывали Федор Шаляпин, Анна Павлова, и, конечно, великие князья, в том числе Андрей Владимирович, будущий муж балерины.

После революции 1917 года особняк заняли большевики, позже особняк стал музеем политической истории России.

Кафе в особняке Брант — сосед и продолжение истории

Неподалеку от особняка Кшесинской стоит особняк Василия Брант — богатого предпринимателя, занимающего лесом.

В 1957 году оба здания были в одном комплексе, а сейчас в особняке Бранта расположено кафе, где и подают знаменитый «Обед для балерин», рассказывают местные жители.

Обед состоит из борща, гречки с курицей, салата «Оливье» и морса, а из напитков можно выбрать чай или кофе.

За 370 рублей это отличный вариант, чтобы вкусно и недорого перекусить в центре Петербурга. Если хочется порцию побольше, то обед стоит 450 рублей.

Так что, если окажитесь рядом с метро «Горьковская», не проходите мимо — заходите в форму «Обед для балерин» и прогуляйтесь по саду. Это маленькое путешествие в прошлое и приятный перерыв в большом городе.