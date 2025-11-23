Городовой / Город / Под землёй уже зима: в Петербурге проверили, выдержит ли метро морозы
Под землёй уже зима: в Петербурге проверили, выдержит ли метро морозы

Опубликовано: 23 ноября 2025 10:54
В городе проводят проверку коммунальных систем, чтобы заранее выявить и устранить возможные неполадки до наступления холодов.

В Санкт-Петербурге государственная административно-техническая инспекция провела осмотр ряда станций метрополитена, чтобы оценить, насколько они готовы к зимнему периоду. Проверялись такие станции, как «Площадь Александра Невского», «Ломоносовская», «Пролетарская», «Дунайская», «Проспект Славы», «Купчино», «Звёздная», «Московская» и «Электросила».

Особое внимание во время проверки уделили вопросам своевременного удаления снега, его временного хранения и дальнейшего вывоза. Как подчеркнули представители инспекции, подобные меры проводятся заранее, чтобы к началу холода на станциях было безопасно.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, добавив:

«С метрополитеном обсуждали самые важные вопросы предстоящей зимы: когда убирать снег, где и как долго его хранить и куда вывозить» — отметили в инспекции.
Юлия Аликова
