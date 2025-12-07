Городовой / Общество / Подарок из бюджета: Долина получила 26 млн на день рождения
Подарок из бюджета: Долина получила 26 млн на день рождения

Опубликовано: 7 декабря 2025 17:00
Кадр из программы «На самом деле»

После истории с квартирой певица становится персоной нон-грата.

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за финансирования её академии и личных проектов из государственного бюджета. Выяснилось, что её «Музыкальная мастерская талантов» за три года получила 164 млн рублей грантов, а на юбилейный концерт в Кремле ей выделили ещё 26 млн.

Академия Долиной, основанная в 2022 году, регулярно получала президентские гранты на общую сумму 164 млн рублей. При этом обучение для студентов (14–35 лет) оставалось платным — стоимость определяется индивидуально после отбора.

Дополнительный доход организация получает от концертов учеников в регионах: например, в 2025 году только Сахалин заключил с академией 36 контрактов на 30,9 млн рублей.

В 2025 году фонд культурных инициатив впервые отказал Долиной в гранте на 84,9 млн, а затем и на 76,7 млн рублей. Решение принимала комиссия под руководством Игоря Матвиенко. Однако на личный проект певицы — юбилейный концерт «В кругу друзей» в Кремле 10 сентября — грант в 26 млн рублей был выделен.

Юристы поясняют, что такая схема работы законна: грант покрывает лишь часть расходов, поэтому обучение остаётся платным. Это также упрощает отчётность — достаточно подтвердить факт обучения студентов. При этом неиспользованные средства по гранту возвращать в бюджет обязательно.

История с финансированием проектов Долиной вскрывает системный вопрос о соотношении государственной поддержки творческих инициатив и их коммерческой составляющей. Общественный резонанс возник из-за ощущения двойных стандартов: масштабное бюджетное финансирование соседствует с платностью услуг и личными грантами на праздничные мероприятия.

Автор:
Игорь Мустафин
