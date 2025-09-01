Городовой / Общество / Бесплатный вход в Эрмитаж: как правильно оформить билет в музей ко Дню знаний
Бесплатный вход в Эрмитаж: как правильно оформить билет в музей ко Дню знаний

Опубликовано: 1 сентября 2025 11:44
Каждый учащийся может воспользоваться удобным моментом и встречать учебный год не только с книгой в руках, но и с живым искусством рядом

2 сентября Эрмитаж в Санкт-Петербурге приглашает всех учащихся — от школьников до студентов и даже врачей-ординаторов — бесплатно посетить музей.

Эта традиционная акция приурочена ко Дню знаний и проводится уже в четвертый раз.

Как получить бесплатный билет

Лучше заранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа. Для этого нужно выбрать категорию «Посетитель-учащийся».

Если вдруг не получилось зарезервировать билет онлайн, 2 сентября билеты можно получить в кассах музея — главное условие иметь при себе документ, подтверждающий статус учащегося.

Экскурсионное обслуживание в рамках акции не предусмотрено.

Юлия Аликова
