Бесплатный вход в Эрмитаж: как правильно оформить билет в музей ко Дню знаний

2 сентября Эрмитаж в Санкт-Петербурге приглашает всех учащихся — от школьников до студентов и даже врачей-ординаторов — бесплатно посетить музей.
Эта традиционная акция приурочена ко Дню знаний и проводится уже в четвертый раз.
Как получить бесплатный билет
Лучше заранее оформить бесплатный билет на официальном сайте Эрмитажа. Для этого нужно выбрать категорию «Посетитель-учащийся».
Если вдруг не получилось зарезервировать билет онлайн, 2 сентября билеты можно получить в кассах музея — главное условие иметь при себе документ, подтверждающий статус учащегося.
Экскурсионное обслуживание в рамках акции не предусмотрено.