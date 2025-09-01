Подарок к Новому году: как россияне будут отдыхать в декабре и январе

В России 31 декабря 2025 года станет официальным выходным днем. Праздники продлятся целых 12 дней.
Почему 31 декабря будет выходным?
Выходной 31 декабря в 2025 году появится из-за того, что 5 января совпал с нерабочими праздничными днями. В таком случае можно перенести выходной на другую дату.
Так и решили: чтобы создавать длинные новогодние каникулы, сделали 31 декабря выходным, пишет РИА Новости.
Насколько длинными будут праздники?
В следующем году будет непрерывный период отдыха с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.
Причем 9 января, который изначально был рабочим днем, тоже сделали выходным, чтобы не прерывать подготовленный длинный отдых.