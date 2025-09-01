Городовой / Общество / Подарок к Новому году: как россияне будут отдыхать в декабре и январе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Подарок к Новому году: как россияне будут отдыхать в декабре и январе

Опубликовано: 1 сентября 2025 18:32
Новый год, люди
Подарок к Новому году: как россияне будут отдыхать в декабре и январе
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

Новогодние праздники продлятся почти две недели.

В России 31 декабря 2025 года станет официальным выходным днем. Праздники продлятся целых 12 дней.

Почему 31 декабря будет выходным?

Выходной 31 декабря в 2025 году появится из-за того, что 5 января совпал с нерабочими праздничными днями. В таком случае можно перенести выходной на другую дату.

Так и решили: чтобы создавать длинные новогодние каникулы, сделали 31 декабря выходным, пишет РИА Новости.

Насколько длинными будут праздники?

В следующем году будет непрерывный период отдыха с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Причем 9 января, который изначально был рабочим днем, тоже сделали выходным, чтобы не прерывать подготовленный длинный отдых.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».