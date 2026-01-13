Городовой / Город / «Подорожник» в Питере бьёт рекорды: 230 тысяч поездок с января
«Подорожник» в Питере бьёт рекорды: 230 тысяч поездок с января

Опубликовано: 13 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Жители воспользовались услугой дистанционного пополнения 67 тысяч раз, что в сумме составило 15 миллионов рублей.

С начала 2026 года число совершённых поездок с помощью единого билета через мобильное приложение превысило 230 тысяч. При этом востребованным стало удалённое пополнение билетов — проведено свыше 67 тысяч таких операций на общую сумму 15 миллионов рублей. Эти сведения предоставил Комитет по транспорту.

Общее количество людей, пользующихся виртуальным проездным билетом «Подорожник», оценивается примерно в 528 тысяч человек. Руководитель государственного учреждения «Организатор перевозок» Виталий Войнов охарактеризовал рост интереса к цифровым сервисам так:

«Мы видим устойчивый рост интереса пассажиров к мобильному приложению ‘Подорожник’. Новогодние показатели ещё раз доказали, что цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью городской транспортной системы».

Автор:
Юлия Аликова
Город
