«Подорожник» в Питере бьёт рекорды: 230 тысяч поездок с января

С начала 2026 года число совершённых поездок с помощью единого билета через мобильное приложение превысило 230 тысяч. При этом востребованным стало удалённое пополнение билетов — проведено свыше 67 тысяч таких операций на общую сумму 15 миллионов рублей. Эти сведения предоставил Комитет по транспорту.
Общее количество людей, пользующихся виртуальным проездным билетом «Подорожник», оценивается примерно в 528 тысяч человек. Руководитель государственного учреждения «Организатор перевозок» Виталий Войнов охарактеризовал рост интереса к цифровым сервисам так:
«Мы видим устойчивый рост интереса пассажиров к мобильному приложению ‘Подорожник’. Новогодние показатели ещё раз доказали, что цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью городской транспортной системы».
