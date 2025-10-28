Подписи под 6,3 млрд: Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве В Ленобласти

Сбер и компания «СТОУН» заключили соглашение о финансировании строительства жилого комплекса «Высота. Новодевяткино» в поселении Новое Девяткино Ленобласти.
По условиям договора, предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 6,3 миллиарда рублей, сообщает 78.ru.
В Новом Девяткино проживает почти 26 тысяч жителей, преимущественно молодых людей, сформировавших в этом районе динамичную среду.
Комплекс предполагает возведение четырёх зданий высотой по 18 этажей. Общая жилая площадь превышает 83 тысячи квадратных метров. Ввести дома планируют во втором квартале 2030 года.
После завершения строительства появится 1137 новых квартир для жителей Всеволожского района.
Партнёрство между компанией «СТОУН» и Сбером развивается не впервые. Как рассказал один из учредителей компании Илья Дубяга, совместно уже реализуется жилой комплекс «Высота. Бугры» площадью около 35 тысяч квадратных метров, ввод которого намечен на конец 2028 года.
Сейчас девелопер возводит более десяти объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для всех строящихся домов применяются счета эскроу, что полностью соответствует требованиям федерального законодательства о долевом строительстве.