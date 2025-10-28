Городовой / Общество / Подписи под 6,3 млрд: Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве В Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Другого такого нет: Лебедев назвал самое завораживающее место в России, и оно в Питере Город
4:0 в пользу Питера: чем петербуржцы реально лучше москвичей Общество
Котлеты, компот и стук колес: гастрономическое путешествие в вагон-ресторан 70-х Общество
Ладожский без стоянки: петербуржцев предупредили о закрытой парковке Общество
Слова, по которым вычисляют приезжих: для коренных петербуржцев — табу Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Подписи под 6,3 млрд: Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве В Ленобласти

Опубликовано: 28 октября 2025 10:30
Подписи под 6,3 млрд: Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве В Ленобласти
Подписи под 6,3 млрд: Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве В Ленобласти
Городовой ру

Выделены средства на возведение в Новом Девяткино 18-этажных жилых зданий общей площадью свыше 83 тысяч квадратных метров.

Сбер и компания «СТОУН» заключили соглашение о финансировании строительства жилого комплекса «Высота. Новодевяткино» в поселении Новое Девяткино Ленобласти.

По условиям договора, предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 6,3 миллиарда рублей, сообщает 78.ru.

В Новом Девяткино проживает почти 26 тысяч жителей, преимущественно молодых людей, сформировавших в этом районе динамичную среду.

Комплекс предполагает возведение четырёх зданий высотой по 18 этажей. Общая жилая площадь превышает 83 тысячи квадратных метров. Ввести дома планируют во втором квартале 2030 года.

После завершения строительства появится 1137 новых квартир для жителей Всеволожского района.

Партнёрство между компанией «СТОУН» и Сбером развивается не впервые. Как рассказал один из учредителей компании Илья Дубяга, совместно уже реализуется жилой комплекс «Высота. Бугры» площадью около 35 тысяч квадратных метров, ввод которого намечен на конец 2028 года.

Сейчас девелопер возводит более десяти объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для всех строящихся домов применяются счета эскроу, что полностью соответствует требованиям федерального законодательства о долевом строительстве.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью