Подсохшие пряники превратятся в нежный бисквит: подвоха никто не заметит

Пролежавшие в вазе для сладостей пряники со временем неминуемо становятся дубовыми, но не спешите от них избавляться. В продукт еще можно вдохнуть вторую жизнь, превратив в нежнейший бисквит для торта. Домочадцы даже не поверят, что такую вкуснятину вы приготовили своими руками.

Вам понадобятся:

пряники — 450 г,

творожный сыр — 400 г,

вареное сгущенное молоко — 3 ст. л.,

грецкие орехи — 50 г.

Для достижения идеального вкуса лучше использовать топленый сыр. Его нужно смешать со сгущенкой. Пряники же разрежьте вдоль на три части.

Застелите глубокую миску пищевой пленкой. На нее выложите часть крема и пряников. В пустоты можно набросать мелкие кусочки магазинных изделий. Повторяйте слои, присыпая каждый измельченными орехами. Пару ложек крема нужно оставить для подачи.

В конце накройте торт пленкой и уберите в холодильник пропитываться. Там он должен простоять не меньше четырех часов.

Когда достанете десерт, его нужно аккуратно перевернуть на плоскую тарелку и удалить пленку. Верхушку смажьте творожной массой, украсьте остатками орехов и крошкой из пряников, советует портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от Cristina Matos-Albers на Unsplash