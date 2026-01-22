Городовой / Город / Поездка на такси стала роскошью: почему «желтые кареты» теперь бьют по кошельку
Поездка на такси стала роскошью: почему «желтые кареты» теперь бьют по кошельку

Опубликовано: 22 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В декабре 2025 года в России впервые средняя стоимость поездки на такси за один километр преодолела отметку в 50 рублей. Этот показатель составил 50,16 рубля, сообщает РИА Новости.

В 54 субъектах Российской Федерации цена осталась ниже этого значения.

Наиболее доступные тарифы отмечены в Ингушетии – здесь средняя стоимость одного километра составила всего 18 рублей. В Липецкой области фиксировали 23,3 рубля, а в Чеченской Республике — 25,6 рубля.

В ряде регионов, таких как Ставропольский край, а также Белгородская, Тверская, Омская, Курская, Ярославская, Орловская области и Карачаево-Черкесия, стоимость одного километра такси составляет менее 30 рублей.

Самые высокие тарифы указывают на значительную разницу в стоимости по стране. Лидерами по дороговизне стали Ненецкий автономный округ со 170 рублями за километр и Ямало-Ненецкий автономный округ — 154,7 рубля.

Следующее место занимает Чукотский автономный округ, где поездка обойдётся в среднем в 125 рублей за километр.

Автомобиль Hyundai Solaris продолжает оставаться самым популярным среди таксистов в России. Социальные сети и профессиональные сообщества отмечают, что таких машин в парках большинство.

Автор:
Юлия Аликова
Город
