1 колпачок в воду - окна чистые неделями: моем сейчас, эффект до Пасхи продержится

На Пасху российские хозяйки стараются вымыть окна. Как отмыть стекла и продлить эффект чистоты надолго, рассказала блогер Марина Жукова. В состав для мытья эксперт по домоводству добавляет неожиданный ингредиент — кондиционер для белья. Стекло будет таким чистым, будто его вообще нет. А кристальная чистота продержится неделями.
Зачем мыть окна с кондиционером для белья
Секрет долгой чистоты кроется в составе ополаскивателя. В нём есть поверхностно-активные вещества, которые легко расщепляют грязь, и антистатики. Именно антистатик не даёт пыли быстро оседать на вымытое стекло, и окна остаются прозрачными гораздо дольше обычного.
Для приготовления моющего средства в ёмкости смешайте:
- 1 колпачок кондиционера
- 3-4 колпачка воды
Смочите в полученном растворе мягкую губку или салфетку из микрофибры и тщательно вымойте стекло. Раствор легко справляется даже со следами от мух и засохшими каплями. Смывать его водой не нужно.
Чтобы добиться идеального блеска без разводов, после мытья обязательно протрите стекло сухой чистой тряпкой, лучше всего из микрофибры. Если есть резиновый водосгон, работа пойдёт быстрее.
Советы от эксперта по чистоте
Перед влажной уборкой лучше сначала пройтись по рамам и углам пылесосом или сухой тряпкой, чтобы убрать основную пыль и паутину. Засохшую грязь можно аккуратно счистить специальным скребком.
А чтобы резинки на пластиковых окнах не пересыхали и не трескались, блогер рекомендует протирать их раствором глицерина с водой (примерно 1:2). Это простое аптечное средство продлевает срок службы уплотнителей.
Ранее Городовой рассказал, почему нужно закрывать дверцу стиральной машины.