Поездка в Таиланд 2024: когда ехать, лучшие курорты и пляжи, актуальные цены

Тот, кто был там хоть один раз, возвращается снова.

Таиланд – страна, которая привлекает миллионы туристов со всего мира своими потрясающими пейзажами, богатой культурой и бесконечными возможностями для отдыха. Здесь каждый найдет что-то по душе: белоснежные пляжи, уникальные храмы, яркие ночные рынки и захватывающие дух природные достопримечательности.

Таиланд предлагает разнообразие развлечений – от активного отдыха и водных видов спорта до увлекательных экскурсий и традиционных шоу. В этой статье вы узнаете о лучших местах, которые стоит посетить, и о том, как сделать ваш отпуск незабываемым.

Содержание:

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Хуа Хин, Таиланд

Если есть место, которое можно назвать идеальным для отдыха, то это, безусловно, Таиланд. Природа щедро наградила эту страну белоснежными пляжами, мягким климатом, зелеными тропиками и богатым подводным миром. К этому добавляется развитая туристическая инфраструктура: комфортабельные отели, роскошные рестораны и первоклассный сервис. Давайте разберемся, какие курорты Таиланда стоит посетить для отличного отпуска.

Топ-курорты Таиланда

Лучшие курорты Таиланда предлагают разные варианты отдыха в зависимости от ваших предпочтений:

Для семейного отдыха с детьми : Пхукет, Самуи, Ко Чанг, Хуа Хин.

: Пхукет, Самуи, Ко Чанг, Хуа Хин. Для любителей вечеринок и ночной жизни : Ко Панган, Паттайя, Бангкок.

: Ко Панган, Паттайя, Бангкок. Для романтического и уединенного отдыха : Чиангмай, Ко Самет, Ко Ланта.

: Чиангмай, Ко Самет, Ко Ланта. Для активного туризма и приключений: Краби, Симиланские острова, Ко Тао.

Популярные курорты Таиланда

Рассмотрим подробнее самые востребованные курорты Таиланда и их особенности.

Паттайя

Паттайя славится своей ночной жизнью, множеством экскурсий и разнообразными развлечениями. Это оживленный курорт, идеально подходящий для молодежи, но не для семей с детьми.

Пхукет

Пхукет – универсальный курорт, подходящий для романтиков, тусовщиков и семей. Главный город, Патонг, известен своими живописными пляжами и множеством развлечений на любой вкус и бюджет.

Краби

Провинция Краби, состоящая из 130 островов, считается одной из красивейших мест в Таиланде. Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура, а цены ниже, чем на Пхукете. Карстовые пещеры, горячие источники и мистические места привлекают туристов со всего мира.

Самуи

Самуи – остров вечного лета и жемчужина Сиамского залива. Он известен своей живописной природой, чистыми пляжами и красивыми водопадами. Идеален для дайверов, шопоголиков, ценителей тишины и романтики.

Ко Чанг

Ко Чанг – второй по величине остров после Пхукета. Сюда приезжают, чтобы насладиться девственной природой, походами по джунглям и дайвингом. Здесь также можно увидеть великолепные водопады.

Хуа Хин

Хуа Хин – самый старый и престижный курорт Таиланда. Здесь находятся отели мирового класса, поля для гольфа и лучшие спа-центры Королевства. Это идеальное место для VIP-отдыха.

Као Лак

Као Лак привлекает своими мангровыми зарослями, красивыми пляжами и богатым подводным миром. Рядом расположены Симиланские острова, которые идеально подходят для дайвинга и снорклинга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Самуи, Таиланд

Таиланд — это страна, которая подходит для отдыха в любой сезон. Однако, если вы планируете пляжный отдых, важно правильно выбрать время для поездки. Лучшим периодом для посещения пляжей Таиланда является время с ноября по март. В это время прекращаются проливные дожди, устанавливается сухая, безоблачная и умеренно жаркая погода.

Пляжи Пхукета

Ката Бич: Если вы планируете семейный отдых на Пхукете, Ката Бич станет идеальным выбором. Этот пляж славится своей чистотой и пологим спуском в воду. Рядом находятся кафе, продуктовые магазинчики и ларьки с пляжными принадлежностями. Вдоль береговой линии расположены одни из лучших отелей, такие как Club Med Phuket.

Патонг Бич: Популярный среди молодежи, Патонг Бич предлагает множество ночных развлечений. Этот пляж напоминает настоящий город, где есть все для активного отдыха: шезлонги, водные развлечения, SPA-салоны, отели разных категорий, бары, рестораны и кафе.

Карон Бич: Менее оживленный, чем Патонг, Карон Бич отличается чистотой и ухоженностью. Пляж с мелким белым песком протянулся на 5 км, вход на него возможен в любом месте. Здесь отличная инфраструктура, множество гостиниц, от романтичных вилл до крупных сетевых отелей.

Пляжи других островов Таиланда

Ламаи (Самуи): Этот красивый пляж протянулся на несколько километров, сочетая развитую инфраструктуру, живописные виды и относительную малолюдность.

Хаад Рин Нок (Панган): Пляж славится ежемесячной Вечеринкой Полной Луны (Full Moon Party). Вдоль всего побережья тянутся бары и ночные клубы, делая это место идеальным для тусовок.

Майя Бэй (Пхи-Пхи-Ле): Известный благодаря фильму «Пляж» с Леонардо ди Каприо, Майя Бэй считается одним из самых красивых мест в Таиланде. Причудливые скалы и бирюзовые воды залива привлекают туристов со всего мира.

Пляжи материковых курортов

Джомтьен (Паттайя): Идеален для спокойного отдыха. Песчаное побережье без больших камней и отсутствующие отливы делают Джомтьен отличным местом для круглогодичного отдыха.

Нанг Тонг (Као Лак): Райское место для уединенного отдыха, славящееся первозданной красотой природы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Хаад Рин Нок, Таиланд

Таиланд славится своими многочисленными достопримечательностями: от тропических джунглей и водопадов до впечатляющих храмов и статуй Будды. В стране множество островов, каждый из которых можно назвать райским уголком. Среди самых популярных регионов для туристов — Паттайя, Пхукет, Самуи, Краби, Хуа Хин и Бангкок, где сосредоточено большинство туристических объектов.

Основные достопримечательности курортов Таиланда

Курорт Достопримечательности Описание Паттайя 1. Дворец Сукхавади Архитектурный комплекс с красивым парком, построенный тайским миллиардером. 2. Храм Истины Вырезанный из дерева храм на берегу Сиамского залива. 3. Уолкинг-стрит Известная улица для ночных развлечений. 4. Парк миллионолетних камней Коллекция причудливых камней и окаменелых стволов деревьев. Пхукет 1. Храм Ват Чалонг Популярный буддийский храм. 2. Большой Будда 49-метровая статуя на горе Накакед. 3. Бангла Роуд Улица с множеством ночных клубов и баров. 4. Пляж Патонг Место для ночных развлечений. Самуи 1. Скалы Бабушка и Дедушка Природные образования на пляже Ламай. 2. Храм Ват Кхунарам Храм с сидящей мумией монаха. 3. Ват Плай Лэм Храм с 30-метровым улыбающимся Буддой и 18-рукой богиней Гуань Инь. 4. Рыбацкая деревня Кафе и рестораны с видом на море. 5. Парадайз-парк Контактный зоопарк с разнообразными животными. Краби 1. Храм Ват Тхам Суа Храмовый комплекс на вершине горы с 1237 ступенями. 2. Пляжи Тонсай и Рейли Популярные места для скалолазания. 3. Национальный парк Таб Каек Ханг Нак Пешеходный маршрут по джунглям. 4. Бухта Майя Бэй Знаменитое место съемок фильма «Пляж». Хуа Хин 1. Дворец Марукхатайаван Летняя резиденция королевской семьи. 2. Храм Ват Хуай Монгкол Храм с большой статуей черного монаха. 3. Ночной рынок Популярное место для шопинга. 4. Национальный парк Сам Рой Йот Известен своими белоснежными пляжами и пещерами. Бангкок 1. Большой дворец Бывшая резиденция короля с множеством храмов и пагод. 2. Храм лежащего Будды Один из самых известных храмов. 3. Храм Изумрудного Будды Священное место с нефритовой статуэткой Будды. 4. Ват Арун Храм Утренней Зари. 5. Ват Сакет Храм Золотой горы в исторической части города. 6. Улица Каосан Роуд Место сбора бэкпэкеров со всего мира, с ночными дискотеками, барами и клубами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дворец Марукхатайаван, Таиланд

Активный отдых

Таиланд предлагает широкий спектр активных развлечений как на суше, так и на воде.

Водные развлечения

Водные велосипеды

Подводная охота

Плавание

Виндсерфинг

Снорклинг

Рыбалка

Сухопутные развлечения

Пляжный футбол

Волейбол

Гольф: Многие отели оборудованы полями для гольфа.

Любителям активного отдыха также предлагается взять в аренду велосипед для прогулок, что позволяет сочетать спорт и осмотр достопримечательностей.

Шоу

Таиланд славится своими тематическими шоу, привлекающими туристов со всего мира.

Известные шоу в Паттайе

Алказар-Шоу : Театрализованное представление с элементами оперетты и пародий на знаменитостей. Все роли исполняют актеры-трансвеститы.

: Театрализованное представление с элементами оперетты и пародий на знаменитостей. Все роли исполняют актеры-трансвеститы. Тиффани-Шоу: Театрализованное представление.

Театры в Бангкоке

Народные тайские танцы

Драматические спектакли на английском языке

Кукольные постановки: Рекомендуются для семей с детьми.

Для тех, кто ищет сочетание еды и зрелищ, отличным выбором станет бар с рингом в центре, где проходят бои по тайскому боксу. Такие заведения особенно популярны в Паттайе на Уолкинг-Стрит.

Спортивные мероприятия

В Паттайе также можно посетить ипподром и мотодром, где проводятся различные спортивные соревнования. Туристы с профессиональными навыками в этих видах спорта могут даже принять участие в соревнованиях.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тиффани-Шоу, Таиланд

В зимний период цены на туры в Таиланд выше, чем летом. Рассмотрим на примере Паттайи цены на туры из Москвы на 10 дней:

Месяц Цена на тур на двоих Январь, февраль От 150 000 рублей Новый год От 175 000 рублей Хороший отель От 160 000 рублей Тур для семьи От 205 000 рублей

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Виндсерфинг в Таиланде

Суп Том Ям : От 150 бат

: От 150 бат Пад Тай : От 100 бат

: От 100 бат Banana Pancakes : От 75 бат

: От 75 бат Papaya Salad : От 80 бат

: От 80 бат Жареное мороженое: От 70 бат

Цены на продукты питания

Куриное филе, кг : 70 бат

: 70 бат Белый хлеб : 40-50 бат

: 40-50 бат Молоко, л : От 50-60 бат

: От 50-60 бат Яйца, 10 шт : От 70 бат

: От 70 бат Сыр, 300 гр : От 280 бат

: От 280 бат Фрукты (манго, бананы и др.): От 35 бат за кг

Алкоголь

Цены на алкоголь:

Местное пиво Chang : От 55 бат

: От 55 бат Шампанское : От 600 бат

: От 600 бат Вино : От 300 до 700 бат

: От 300 до 700 бат Виски : От 1100 бат

: От 1100 бат Тайский ром 700 мл: 460 бат

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Суп Том Ям

Таиланд предлагает множество интересных экскурсий для туристов. Вот самые популярные из них с актуальными ценами:

Экскурсия Продолжительность Цена Экскурсия в Камбоджу 2 дня От $220 за человека Аквапарк и парк развлечений Сиам - От 1250 бат за человека Остров Ко Чанг 2-4 дня От 3400 бат за человека Река Квай 2 дня От 3700 бат Диснейленд в Бангкоке Dream World - От 1550 бат за человека Тропический сад Нонг Нуч - От 1200 бат за человека Зоопарк Кхао Кхео - От 1000 бат за человека

Массаж и водные развлечения

Услуга или развлечение Цена Тайский массаж 300 бат за час Аквапарк Ramayana 1500 бат в кассе, 1000 бат на сайте Храм Истины 500 бат Водные мотоциклы От 1600 бат за 30 минут

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Dream World, Таиланд

Аренда транспорта

Вид транспорта Цена Примечание Аренда байка От 250-300 бат в день Аренда автомобиля От 1000 бат в день Рекомендован сайт Localrent

Товар Описание Фрукты Манго, бананы, дуриан и др. Косметические продукты Масло для тела и волос, скрабы Тайские лечебные бальзамы Для снятия боли и насморка Тайская природная зубная паста Очень эффективная Блокноты-ежедневники С тайским дизайном Сухофрукты Манго, бананы, дуриан Гамак Для использования дома или на даче Плетеные украшения Браслеты, ожерелья Штаны или шорты со слонами Популярный сувенир

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Таиланде

Категория Примерная стоимость Еда ≈ 20 500 рублей Развлечения ≈ 45 000 рублей Транспорт ≈ 5000 рублей Шоппинг ≈ 15 000 рублей Итого ≈ 85 000 рублей

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт в Бангкоке, Таиланд

В соответствии с соглашением между Россией и Таиландом о взаимных безвизовых поездках, граждане России могут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней за 1900 бат в иммиграционной службе. Если необходимо остаться дольше, требуется оформить визу.

На период с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года безвизовый въезд для россиян увеличен с 30 до 60 дней.

Условия въезда в Таиланд

Для въезда в Таиланд без визы гражданам России нужен загранпаспорт. Хотя срок действия паспорта не оговаривается в официальных документах, рекомендуется, чтобы паспорт был действителен на весь срок поездки. Некоторые авиакомпании могут отказать в посадке, если срок действия паспорта менее 6 месяцев с момента въезда. При въезде миграционные службы могут выборочно проверять финансовую состоятельность туристов. Необходимо иметь при себе минимум 20 000 бат на человека или 40 000 бат на семью. Также могут спросить обратный авиабилет.

Как оформить туристическую визу в Таиланд

Туристическую визу в Таиланд необходимо оформить заранее. Подать документы на визу, находясь в Таиланде, нельзя. Турвиза требуется для пребывания в стране дольше месяца. Можно оформить однократную визу на 3 месяца или многократную визу на 6 месяцев, с возможностью находиться в стране до 60 дней в каждой поездке.

Документы подают в визовый центр VFS Global — официальный партнер посольства Таиланда в России. Визовый сбор за однократную визу составляет 40 долларов, за мультивизу — 200 долларов. Сервисный сбор визового центра составляет 2000 рублей. Обычно решение по визе принимается в течение 15 дней.

Документы для туристической визы

На однократную визу:

Заявление на визу.

Оригинал и копия первой страницы загранпаспорта (паспорт должен действовать минимум 6 месяцев и иметь 2 пустые страницы).

Одно фото 4×6 см.

Копия оплаченного обратного авиабилета.

Подтверждение оплаты жилья на весь срок пребывания.

Выписка из банка на английском языке (остаток на счете не менее 700 долларов).

Справка с места работы или учебы.

Согласие на обработку персональных данных.

На мультивизу дополнительно:

Копия выписки с банковского счёта за полгода с остатком денег не менее 7000 долларов.

План путешествия.

Для студентов — справка об обучении на очной форме.

Продление туристической визы в Таиланд

Туристическую визу можно продлить, оплатив визовый сбор 1900 бат и сервисный сбор:

В течение 7 рабочих дней — 500 бат.

В течение 3 рабочих дней — 1500 бат.

На следующий рабочий день — 5000 бат.

Заявку на продление можно подать в иммиграционную службу в Бангкоке или в региональных иммиграционных учреждениях, а также на сайте службы или через авторизованного партнера.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru