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Жизнь без электричества и по старинным технологиям: как в Ленобласти найти город Сваргас, где время остановилось

Опубликовано: 14 июня 2025 11:03
Варяги
Жизнь без электричества и по старинным технологиям: как в Ленобласти найти город Сваргас, где время остановилось
Городовой ру

Недалеко от Выборга можно прочувствовать атмосферу Средневековья.

Если вам когда-нибудь хотелось шагнуть в прошлое и своими глазами увидеть, как жили наши предки тысячу лет назад, то в Ленинградской области, недалеко от Выборга, есть место, где это возможно.

Средневековый город Сваргас — это не просто музей, а настоящий живой город эпохи варягов, построенный в натуральную величину и полностью воссоздающий быт, ремесла и социальные отношения раннего Средневековья.

Что такое Сваргас?

Сваргас — это историко-этнографический музей под открытым небом, который выглядит как крепость балтийских славян VIII–XI веков, периода, когда зарождалась Российская государственность.

Название «Сваргас» происходит от индоевропейского слова, означающего «Солнечное небо». Здесь нет электричества, все постройки и предметы сделаны вручную по старинным технологиям, а жизнь течет так, как будто время остановилось тысячу лет назад.

Как все начиналось?

Проект «Варяжский двор», в рамках которого создан Сваргас, стартовал в начале 2000-х годов. Создание города заняло около 20 лет, и это не просто реконструкция, а серьезная научная и экспериментальная работа, направленная на изучение жизни варягов и балтийских славян, сообщает Лента.

Почему варяги, а не викинги?

Очень важно понимать, что жителей Сваргаса нельзя называть викингами. Викинг — это термин, который в исторических источниках обозначает скорее грабительские походы, а не конкретный народ.

Варяги же — это торговцы, воины и основатели поселений, упоминаемые в арабских и скандинавских хрониках. Их культура и образ жизни отличались от образа, который мы привыкли видеть в фильмах и книгах о викингах.

В Сваргасе строго следят за исторической точностью и даже запретили туркомпаниям называть музей «деревней викингов».

Что можно увидеть и чем заняться?

В Сваргасе можно найти настоящий средневековый город с деревянными и каменными домами, кузницей, таверной, оружейной и даже смотровой башней. Здесь можно увидеть, как ковали мечи и делали кольчуги, как готовили еду по старинным рецептам, как жили и воевали варяги.

Для посетителей устраивают мастер-классы, исторические игры и реконструкции сражений, а также экскурсии, которые погружают в атмосферу того времени.

Где находится и как добраться?

Сваргас расположен всего в 9 километрах от Выборга, по Светогорскому шоссе. Добраться сюда можно за 1–2 часа из Санкт-Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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