Похищение с хвостом: обезьянку Машу вернули хозяину

Опубликовано: 29 ноября 2025 15:12
Центр реабилитации диких животных изъял животное у владельцев после получения недостоверной информации.

Обезьянка по имени Маша, ранее исчезнувшая в Санкт-Петербурге, была возвращена владельцу после нахождения в центре реабилитации диких животных «Сирин». Хозяин сообщил об этом общественности и уточнил, что питомца забрали представители центра 27 ноября. При этом он подчеркнул, что представители организации были введены в заблуждение.

Владелец не планирует обращаться с претензиями к сотрудникам центра. Он рассказал:

«Информация по всяким источникам немного искажена, но для меня важно, что организация вернула и сотрудничает в полном объёме. Я сказал им, что если они всю информацию передадут нам и будут сотрудничать, им ничего не грозит по уголовной статье» — отметил хозяин обезьянки.
Автор:
Юлия Аликова
