Похищение с хвостом: обезьянку Машу вернули хозяину

Обезьянка по имени Маша, ранее исчезнувшая в Санкт-Петербурге, была возвращена владельцу после нахождения в центре реабилитации диких животных «Сирин». Хозяин сообщил об этом общественности и уточнил, что питомца забрали представители центра 27 ноября. При этом он подчеркнул, что представители организации были введены в заблуждение.
Владелец не планирует обращаться с претензиями к сотрудникам центра. Он рассказал:
«Информация по всяким источникам немного искажена, но для меня важно, что организация вернула и сотрудничает в полном объёме. Я сказал им, что если они всю информацию передадут нам и будут сотрудничать, им ничего не грозит по уголовной статье» — отметил хозяин обезьянки.