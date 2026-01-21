Городовой / Полезное / Пока соседка выковыривает с пинцетом и шипит от злобы, из моей селедки все косточки вылетают
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько солнечных дней в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Секрет притяжения: что заставило толпы гостей штурмовать Русский музей в праздники Город
Я не варю сложный крем — просто взбиваю творожный сыр: вот секретный рецепт Трайфла, который не надо ставить на ночь Полезное
Маленькие петербуржцы и ленинградцы получат больше: с февраля 2026 года выплаты на детей подрастут Город
Петербург под тотальным оком: камера в каждом дворе уже в этом году Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Пока соседка выковыривает с пинцетом и шипит от злобы, из моей селедки все косточки вылетают

Опубликовано: 21 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
селедка
Пока соседка выковыривает с пинцетом и шипит от злобы, из моей селедки все косточки вылетают
Фото: Городовой.ру

Селёдка — отличная закуска, но многие не любят её чистить из-за мелких косточек. Оказывается, разделывать эту рыбу можно очень быстро, буквально за одну минуту, если знать проверенный метод, которым давно пользуются опытные хозяйки.

Вам понадобится острый нож, разделочная доска, миска с холодной водой и полиэтиленовый пакет для мусора. Сначала отрежьте рыбе голову, сделайте продольный разрез по брюшку и аккуратно удалите внутренности.

Теперь поместите тушку на несколько секунд в холодную воду — это облегчит последующие действия. Положите её на доску спинкой вверх. Кончиком ножа подденьте и приподнимите плавник на хребте. Затем указательным пальцем аккуратно подцепите рёбра с одной стороны и плавным движением потяните их в сторону вместе с хребтом. Практически все мелкие кости потянутся за основным скелетом. После этого останется только снять кожу, убрать оставшиеся плавники и удалить чёрную плёнку внутри.

Весь процесс действительно занимает около минуты, а результат порадует — в филе не останется неприятных сюрпризов.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью