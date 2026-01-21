Пока соседка выковыривает с пинцетом и шипит от злобы, из моей селедки все косточки вылетают

Селёдка — отличная закуска, но многие не любят её чистить из-за мелких косточек. Оказывается, разделывать эту рыбу можно очень быстро, буквально за одну минуту, если знать проверенный метод, которым давно пользуются опытные хозяйки.
Вам понадобится острый нож, разделочная доска, миска с холодной водой и полиэтиленовый пакет для мусора. Сначала отрежьте рыбе голову, сделайте продольный разрез по брюшку и аккуратно удалите внутренности.
Теперь поместите тушку на несколько секунд в холодную воду — это облегчит последующие действия. Положите её на доску спинкой вверх. Кончиком ножа подденьте и приподнимите плавник на хребте. Затем указательным пальцем аккуратно подцепите рёбра с одной стороны и плавным движением потяните их в сторону вместе с хребтом. Практически все мелкие кости потянутся за основным скелетом. После этого останется только снять кожу, убрать оставшиеся плавники и удалить чёрную плёнку внутри.
Весь процесс действительно занимает около минуты, а результат порадует — в филе не останется неприятных сюрпризов.