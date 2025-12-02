«Покойник» подал иск: житель Ленобласти добивается в суде отмены собственной смерти

Сотрудник узнал о своей "смерти" после того, как бухгалтерия его компании получила соответствующее уведомление.

В Ленинградской области местный житель обратился в суд, потребовав скорректировать запись о смерти, ошибочно оформленную на его имя. Об этом рассказала Дарья Лебедева, возглавляющая пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Весной текущего года мужчина неожиданно узнал о своей "смерти" от сотрудников бухгалтерии на работе, получивших соответствующее уведомление.

Сведения о его кончине были внесены в августе 2023 года сотрудниками отдела, регистрирующего акты гражданского состояния.

При этом сам заявитель не знал о произошедшем до этого момента, так как не сталкивался с необходимостью проверить подобную информацию.

Как отметила Лебедева, важный довод в пользу истины — недавнее получение им водительского удостоверения, датированное 10 мая 2024 года.

Ошибка возникла на этапе оформления: в документах фигурировали фамилия, имя и дата рождения мужчины, но отсутствовали сведения о месте рождения, гражданстве, причине смерти и другие важные детали.

Дополнительно выяснилось, что для регистрации смерти у заявителя не забирали паспорт, что оставило в записи ряд важных пропусков. Запись основывалась только на медицинском документе.

В итоге, принимая во внимание отсутствие удостоверяющих документов и спорные детали, суд постановил внести исправления и заменить сведения о личности умершего на "неизвестно".