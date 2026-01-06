Поликлиника под окнами: в новом микрорайоне Васильевского острова откроется филиал городской поликлиники

Филиал Городской поликлиники №4 появится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Решение о передаче в собственность города помещений общей площадью 522 квадратных метра по адресу улица Челюскина, дом 10, строение 1, утвердил губернатор Александр Беглов.
Помещения будут использоваться для размещения нового подразделения поликлиники.
Инициатива направлена на улучшение доступности медицинских услуг для жителей недавно застроенного микрорайона на намывных землях Васильевского острова.
Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на существующие медучреждения и повысит уровень обслуживания населения.
Открытие структурного подразделения позволит жителям новой части района ближе получать лечение и обследования.
Ранее сообщалось, что город реализовал программу обновления поликлиник в 2025 году в полном объёме.
