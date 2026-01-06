Городовой / Город / Поликлиника под окнами: в новом микрорайоне Васильевского острова откроется филиал городской поликлиники
Скандинавский антициклон захлопнет тепло: Петербург и Ленобласть окутает крепчающий мороз Город
«Тайный Санта» с подвохом: как новогодняя игра превратилась в ловушку для доверчивых петербуржцев Город
Развестись молча не выйдет: в России рассмотрят обязательные медиации перед разводом Город
МВД бьёт тревогу: где россиянам нельзя сообщать свои личные данные Город
До последней кляксы: ГАТИ раскрыла точное число граффити на стенах петербургских домов в 2025 году Город
Поликлиника под окнами: в новом микрорайоне Васильевского острова откроется филиал городской поликлиники

Опубликовано: 6 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Поликлиника под окнами: в новом микрорайоне Васильевского острова откроется филиал городской поликлиники
Поликлиника под окнами: в новом микрорайоне Васильевского острова откроется филиал городской поликлиники
Городовой ру

Власти Петербурга приобрели в городскую собственность несколько помещений общей площадью 552 квадратных метра.

Филиал Городской поликлиники №4 появится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Решение о передаче в собственность города помещений общей площадью 522 квадратных метра по адресу улица Челюскина, дом 10, строение 1, утвердил губернатор Александр Беглов.

Помещения будут использоваться для размещения нового подразделения поликлиники.

Инициатива направлена на улучшение доступности медицинских услуг для жителей недавно застроенного микрорайона на намывных землях Васильевского острова.

Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на существующие медучреждения и повысит уровень обслуживания населения.

Открытие структурного подразделения позволит жителям новой части района ближе получать лечение и обследования.

Ранее сообщалось, что город реализовал программу обновления поликлиник в 2025 году в полном объёме.

Автор:
Юлия Аликова
Город
