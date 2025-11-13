«Помощь» с подвохом: аферист в Петербурге едва не сорвал чужую свадьбу

Петербургский суд освободил мужчину, обвинявшегося в обмане своей невесты.

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело мужчины, обвинённого в мошенничестве, которое едва не привело к срыву свадебного торжества. Осуждённый получил от невесты средства на организацию банкета, но не выполнил взятые на себя обязательства.

За свои действия обвиняемый был приговорён к обязательным работам, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце 2022 года, на территории ресто-парка «Fun City» мужчина встретился с девушкой, планировавшей свадьбу.

Он пообещал обеспечить проведение банкета, подготовить кейтеринг с профессиональной бригадой поваров и официантов к назначенному дню — 3 февраля 2023 года.

Для этого невеста вручила ему 100 тысяч рублей, предназначенных на закупку продуктов и алкогольных напитков.

В действительности обвиняемый присвоил денежные средства и не стал заниматься организацией торжества. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, повлекшее значительный ущерб).

Во время судебного разбирательства он признал свою вину и сообщил о намерении вернуть полученные средства, но отметил, что на данный момент не располагает нужной суммой.

Меру наказания определили в виде 400 часов обязательных работ. Однако период, связанный с избранной ранее мерой пресечения, был зачтён в срок основного наказания, поэтому считается, что оно отбыто.

Гражданский иск пострадавшей был удовлетворён в полном объёме. Сумма, подлежащая взысканию с осуждённого, составила 100 тысяч рублей. Таким образом, суд обязал мужчину возместить потерпевшей материальный ущерб.

