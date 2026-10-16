Попкорн подождет: петербургские студенты променяли кино на театры и потратили 244 миллиона рублей

С начала года школьники и студенты потратили по «Пушкинской карте» больше 344 миллионов рублей.

На что уходят деньги

В регионе выпустили уже больше 326 тысяч карт. А кинотеатры больше не главный фаворит у молодежи.

Летом и в начале осени произошел сдвиг: подростки массово пошли в театры, музеи и на выставки.

Вот как распределились траты:

244,5 млн рублей ушло на театры, музеи и концерты.

ушло на театры, музеи и концерты. 87,4 млн рублей потратили на кино.

Только за три теплых месяца — с июля по сентябрь — баланс карт похудел почти на 107 миллионов рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на ВТБ.

В 2026 году владельцы карты использовали более 344 миллионов рублей.

Осень и зима — время новых рекордов

К концу года эксперты ждут новый пик активности. Причина простая: на улице похолодало, а в городе стартовал новый театральный сезон.

Открываются крупные выставки, а в кино выходят громкие российские премьеры. Культурная афиша Петербурга сейчас максимально насыщенная.

Важные правила: как не потерять деньги

Если у вашего ребенка есть «Пушкинская карта», проверьте ее баланс прямо сейчас. Вот основные нюансы, о которых стоит помнить:

Деньги сгорят 31 декабря. Каждый год государство начисляет на карту 5 000 рублей. Неиспользованный остаток на следующий год не переносится. Все сгорает ровно в полночь 1 января, и баланс просто обновляется заново.

Каждый год государство начисляет на карту 5 000 рублей. Неиспользованный остаток на следующий год не переносится. Все сгорает ровно в полночь 1 января, и баланс просто обновляется заново. На кино есть лимит. Из 5 000 рублей на фильмы можно потратить максимум 2 000 рублей. Купить билет можно только на российское кино, одобренное Минкультом.

Из 5 000 рублей на фильмы можно потратить максимум 2 000 рублей. Купить билет можно только на российское кино, одобренное Минкультом. Билет нельзя передать. Все билеты именные. На входе в театр или музей контролеры имеют право попросить паспорт. Если данные в билете и документе не совпадут, внутрь не пустят.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в этом году "Пушкинской карте" 5 лет.