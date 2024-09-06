Популярная схема заработка на кредитках оказалась с подвохом: хитрецов самих обводят вокруг пальца

Нужно не забывать, что в банках работают вовсе не простофили.

Многие задумываются о том, чтобы заработать на кредитной карте, но важно помнить о рисках. Как рассказал агентству «Прайм» Николай Кузнецов, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, есть распространенная рабочая схема, но с ней не все так однозначно.

Основная идея проста: вы кладете деньги на депозит и получаете проценты, а тратите с кредитной карты. Когда заканчивается грейс-период, возвращаете деньги с депозита, оставляя проценты себе. Это может показаться легким способом заработка, но на практике не совсем.

Как объясняет Кузнецов, банки не раздают деньги просто так: «Если бы схема была простой, то уже давно перестала бы существовать». Это значит, что для банков есть своя выгода.

Наиболее распространенная ошибка – забыть вовремя пополнить карту или перепутать дату платежа. Еще одна ошибка – недопонимание условий кредитной карты: грейс-период может не распространяться на все операции, а проценты начисляются по сложной схеме. Особое внимание стоит уделить снятию наличных с кредитки, так как комиссии и проценты могут превысить саму сумму снятия.

Чтобы избежать проблем, важно внимательно следить за сроками и условиями использования кредитной карты, а также перепроверять все операции.