«Портят бензин»: эту присадку все зимой заливают в бак, хотя мотор «отрыгнет» сильно быстрее

«Городовой» выяснил у автоэксперта, как правильно экономить топливо в зимний период. Евгений Ладушкин пояснил, что подход для бензиновых и дизельных двигателей различается кардинально.

«С бензиновыми моторами всё достаточно просто — бензин не густеет даже в сильные морозы, поэтому использовать отдельные присадки просто нет необходимости, — отмечает специалист. — Те варианты, что продаются для бензиновых моторов, фактически имеют эффект плацебо, а в худшем случае портят сам бензин».

С дизелем ситуация обратная. Зимой на заправках появляется специальное топливо с маркировкой «зимнее» или «арктическое», которое содержит меньше парафина. Но даже оно может загустеть в сильный мороз.