«Портят бензин»: эту присадку все зимой заливают в бак, хотя мотор «отрыгнет» сильно быстрее

«Городовой» выяснил у автоэксперта, как правильно экономить топливо в зимний период. Евгений Ладушкин пояснил, что подход для бензиновых и дизельных двигателей различается кардинально.
«С бензиновыми моторами всё достаточно просто — бензин не густеет даже в сильные морозы, поэтому использовать отдельные присадки просто нет необходимости, — отмечает специалист. — Те варианты, что продаются для бензиновых моторов, фактически имеют эффект плацебо, а в худшем случае портят сам бензин».
С дизелем ситуация обратная. Зимой на заправках появляется специальное топливо с маркировкой «зимнее» или «арктическое», которое содержит меньше парафина. Но даже оно может загустеть в сильный мороз.
«Тут на помощь приходит антигель, — объясняет эксперт. — Добавление его в правильной пропорции не только не даст дизелю замёрзнуть, но и предотвратит эффект "киселя", когда топливо плохо прокачивается». При этом Ладушкин предупреждает: использовать антигель нужно строго по инструкции, чтобы не повредить топливную систему.