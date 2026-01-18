Городовой / Полезное / «Портят бензин»: эту присадку все зимой заливают в бак, хотя мотор «отрыгнет» сильно быстрее
Опубликовано: 18 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
автомобиль
Фото: Городовой.ру

«Городовой» выяснил у автоэксперта, как правильно экономить топливо в зимний период. Евгений Ладушкин пояснил, что подход для бензиновых и дизельных двигателей различается кардинально.

«С бензиновыми моторами всё достаточно просто — бензин не густеет даже в сильные морозы, поэтому использовать отдельные присадки просто нет необходимости, — отмечает специалист. — Те варианты, что продаются для бензиновых моторов, фактически имеют эффект плацебо, а в худшем случае портят сам бензин».

С дизелем ситуация обратная. Зимой на заправках появляется специальное топливо с маркировкой «зимнее» или «арктическое», которое содержит меньше парафина. Но даже оно может загустеть в сильный мороз.

«Тут на помощь приходит антигель, — объясняет эксперт. — Добавление его в правильной пропорции не только не даст дизелю замёрзнуть, но и предотвратит эффект "киселя", когда топливо плохо прокачивается». При этом Ладушкин предупреждает: использовать антигель нужно строго по инструкции, чтобы не повредить топливную систему.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
