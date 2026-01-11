Порыв трубы оставит без воды торговый комплекс на Звездной в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга в связи с утечкой воды на улице Звездная временно прекратится подача воды в торговый комплекс и жилой дом под номером 8. Об этом сообщили представители пресс-службы городского водоканала.
Причиной ограничения стало то, что местный жилищный кооператив отказал специалистам во входе к узлу учета, необходимому для проведения работ.
Во время устранения причины аварии предприятие разместит специальную цистерну с водой, которой смогут воспользоваться жители и организации, оставшиеся без водоснабжения.
Точный адрес установки емкости сообщат дополнительно после завершения подготовительных мероприятий. Окончание ремонтных работ и возобновление подачи воды также будет объявлено позднее.
Ранее стало известно, что на улице Пулковская произошел прорыв трубы, из-за чего была затоплена подземная пешеходная зона.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».