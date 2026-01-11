Городовой / Город / Порыв трубы оставит без воды торговый комплекс на Звездной в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Порыв трубы оставит без воды торговый комплекс на Звездной в Петербурге

Опубликовано: 11 января 2026 14:10
 Проверено редакцией
Порыв трубы оставит без воды торговый комплекс на Звездной в Петербурге
Порыв трубы оставит без воды торговый комплекс на Звездной в Петербурге
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Сотрудники Водоканала не смогли установить временный водопровод из-за отказа управляющей компании предоставить доступ к водомерному узлу.

В Московском районе Санкт-Петербурга в связи с утечкой воды на улице Звездная временно прекратится подача воды в торговый комплекс и жилой дом под номером 8. Об этом сообщили представители пресс-службы городского водоканала.

Причиной ограничения стало то, что местный жилищный кооператив отказал специалистам во входе к узлу учета, необходимому для проведения работ.

Во время устранения причины аварии предприятие разместит специальную цистерну с водой, которой смогут воспользоваться жители и организации, оставшиеся без водоснабжения.

Точный адрес установки емкости сообщат дополнительно после завершения подготовительных мероприятий. Окончание ремонтных работ и возобновление подачи воды также будет объявлено позднее.

Ранее стало известно, что на улице Пулковская произошел прорыв трубы, из-за чего была затоплена подземная пешеходная зона.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью