Посадят огород и научатся плавать: в Невском районе Петербурга вот-вот откроют необычный детский сад

В жилом комплексе Pulse Premier завершено строительство второго детского сада, который теперь получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.
Новое учреждение сможет принять 240 детей. Одной из отличительных черт сада стал собственный огород, организованный прямо на территории, где воспитанники познакомятся с основами ухода за растениями и понаблюдают за их ростом, сообщает пресс-служба ЖК.
Также для малышей на прилегающей территории построили две спортивные площадки и десять игровых зон, оснащённых оборудованием, подходящим для разных возрастов.
Для каждой группы предусмотрены специальные тренажёры. В здании, состоящем из трёх этажей, созданы раздобы для сна и кружковая работа с детьми от полутора до семи лет.
В саду оборудован полноценный спортивный зал, музыкальный класс, медицинский кабинет и кухня с полным циклом приготовления пищи. Кроме того, построен собственный бассейн для воспитанников.
