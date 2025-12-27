Городовой / Город / Посадят огород и научатся плавать: в Невском районе Петербурга вот-вот откроют необычный детский сад
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Посадят огород и научатся плавать: в Невском районе Петербурга вот-вот откроют необычный детский сад

Опубликовано: 27 декабря 2025 15:30
Посадят огород и научатся плавать: в Невском районе Петербурга вот-вот откроют необычный детский сад
Посадят огород и научатся плавать: в Невском районе Петербурга вот-вот откроют необычный детский сад
Городовой ру

На Архивной улице находится новый детский сад.

В жилом комплексе Pulse Premier завершено строительство второго детского сада, который теперь получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новое учреждение сможет принять 240 детей. Одной из отличительных черт сада стал собственный огород, организованный прямо на территории, где воспитанники познакомятся с основами ухода за растениями и понаблюдают за их ростом, сообщает пресс-служба ЖК.

Также для малышей на прилегающей территории построили две спортивные площадки и десять игровых зон, оснащённых оборудованием, подходящим для разных возрастов.

Для каждой группы предусмотрены специальные тренажёры. В здании, состоящем из трёх этажей, созданы раздобы для сна и кружковая работа с детьми от полутора до семи лет.

В саду оборудован полноценный спортивный зал, музыкальный класс, медицинский кабинет и кухня с полным циклом приготовления пищи. Кроме того, построен собственный бассейн для воспитанников.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью