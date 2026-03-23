Посев петунии за 3 шага: воткнула 2 спички в грунт – и всходы как на подбор без прореживания
Посев петунии за 3 шага: воткнула 2 спички в грунт – и всходы как на подбор без прореживания

Опубликовано: 23 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Посев петунии за 3 шага: воткнула 2 спички в грунт – и всходы как на подбор без прореживания
Посев петунии за 3 шага: воткнула 2 спички в грунт – и всходы как на подбор без прореживания
Как посеять рассаду петунии

Вырастить рассаду петунии непросто из-за того, что ее семена очень мелкие. Распределить эти "пылинки" равномерно довольно сложно, в результате чего посевы могут получиться слишком густыми.

Однако есть простой лайфхак, который решает эту задачу. Он позволяет не только сэкономить семена, но и избавить от утомительной процедуры прореживания всходов.

Что потребуется:

  • плошка для рассады;
  • пленка или прозрачный пакет;
  • спички;
  • рыхлый грунт.

Как подготовить почву
Тщательно разомните все комочки земли пальцами. Наполните плошку землей так, чтобы до края оставалось около 2 см свободного пространства. Обильно пролейте почву водой.

Как сеять
Сделайте на поверхности грунта неглубокие бороздки. Воткните первую спичку в начале ряда, затем влажной зубочисткой подцепите одно семечко и положите его прямо возле спички.

Отступите примерно 3 см, воткните вторую спичку и снова положите семечко рядом. Так заполните все рядки. Спички помогут соблюдать расстояние и не допустить загущения.

Что делать после посева
Поставьте плошку в прозрачный пакет или накройте пленкой. Когда всходы немного подрастут, спички можно аккуратно вынуть. А можно оставить их до пикировки: той же спичкой будет удобно подкапывать сеянцы для пересадки в отдельные емкости.

"Посев со спичками гарантирует равномерное распределение семян. Отпадет и необходимость прореживания", - отмечает "Маленький сад на краю Вселенной".

Ранее "Городовой" рассказал, когда и как сеять сальвию на рассаду в марте 2026 года.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
