ГАТИ радикально упростила ордера на работы: один чертёж вместо шести
ГАТИ радикально упростила ордера на работы: один чертёж вместо шести

Опубликовано: 23 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Отменена пояснительная записка, а согласования с муниципальными органами власти переведены в цифру.

В прошлом году ГАТИ упростила процесс выдачи ордера на производство работ. Теперь вместо шести чертежей требуется только один, пояснительная записка отменена, а согласования с муниципалитетами переведены в электронный формат.​

Электронная платформа городской координации объединила более 150 заказчиков, которые подали заявки на свыше 6000 работ.

Инспекция разработала адресную программу до 2030 года, охватывающую более 3000 объектов.​

Данные о всех адресах с временными ограничениями движения заранее публикуются на сайте ГАТИ и в навигационных сервисах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
