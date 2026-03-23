ГАТИ радикально упростила ордера на работы: один чертёж вместо шести

В прошлом году ГАТИ упростила процесс выдачи ордера на производство работ. Теперь вместо шести чертежей требуется только один, пояснительная записка отменена, а согласования с муниципалитетами переведены в электронный формат.
Электронная платформа городской координации объединила более 150 заказчиков, которые подали заявки на свыше 6000 работ.
Инспекция разработала адресную программу до 2030 года, охватывающую более 3000 объектов.
Данные о всех адресах с временными ограничениями движения заранее публикуются на сайте ГАТИ и в навигационных сервисах.