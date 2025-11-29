Последняя разводка в Петербурге: в ночь на 30 ноября навигация на Неве завершится, и мосты сойдутся до весны

В Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября заканчивается сезон судоходства по Неве, Большой и Малой Неве. Как сообщили представители городской администрации, навигация традиционно завершается в эти даты. Таким образом, движение речных судов на этом участке временно прекращается.
С марта текущего года было поднято разводных мостов 2206 раз, из которых 88 случаев связаны с техническими работами. За сезон по этим водным путям прошло 1484 судна. Чаще всего разводились Дворцовый мост — 417 раз, Благовещенский — 387 раз, а также Володарский — 322 раза.
Высокое число разводок указанных мостов объясняется тем, что они находятся на основных маршрутах между Ладожским озером и Финским заливом. Максимальное количество разводок пришлось на июнь, их количество в этот месяц составило 336. Об этом говорится в сообщении городской пресс-службы.
В декабре специалисты продолжат проводить технические разводки для обслуживания механизмов и конструкций мостов. Это поможет своевременно подготовить сооружения к следующему сезону. Обслуживание проводится независимо от навигационного периода.