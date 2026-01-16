Потепление в Петербурге: город готовится к «аномально тёплым» минус пяти

В Санкт-Петербурге почти три недели продолжаются суровые зимние морозы, и погода остаётся непривычно холодной уже 17 дней подряд. Холод наступил ещё 30 декабря 2025 года. Только к ближайшим выходным жителей города ждёт потепление.
В пятницу и субботу, 16 и 17 января, температурный режим в Северной столице останется ниже обычного. Лишь в воскресенье, 18 января, показатели термометров впервые за долгое время превысят отметку минус пять. Это соответствует средним многолетним значениям для этого времени года.
Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем сообщении в социальной сети, столь длительная череда морозов наблюдается впервые за последние десять лет.
В предыдущие годы в первой половине января петербуржцы привыкли к непродолжительным оттепелям или близкой к нулю температуре. Последний раз столь затяжной период отрицательных температур приходился на январь 2016 года.
