Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд

Опубликовано: 15 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
мясо под майонезом
Фото: Городовой.ру

И вас советую не издеваться над организмом.

Запекание блюд под слоем майонеза — частый приём в домашней кухне, который кажется простым способом получить сочное и румяное блюдо. Однако с медицинской и кулинарной точек зрения это не лучшая идея.

При нагреве в духовке промышленный майонез, основу которого составляют растительные масла, подвергается окислению. В результате образуются токсичные соединения — альдегиды, акролеин и другие продукты распада жиров, которые связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительно могут выделяться вредные вещества из консервантов, а в сочетании с картофелем есть риск образования акриламида.

С кулинарной стороны майонез создаёт лишь иллюзию качества. При нагреве его эмульсия разрушается: вода испаряется, а масло отделяется, образуя жирную лужицу.

Вместо хрустящей корочки получается влажная плёнка, а тонкий вкус основного продукта перебивается резким майонезным ароматом. Добиться настоящей сочности, румяности и богатого вкуса можно более полезными способами: использованием правильных маринадов (на основе йогурта, лимонного сока, специй), контролем времени приготовления и температурного режима.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
