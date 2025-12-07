Пожар в «двушке», а спасали целый дом: в Петергофе эвакуировали 25 человек, двое пострадали

В Петродворцовом районе Северной столицы произошло возгорание в жилом доме. Утром 7 декабря около половины девятого поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Шахматова, дом 16. На месте работали спасатели городского МЧС.
Огонь охватил двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, при этом непосредственно горение происходило на 24 из них. К работам привлекли три специализированных автомобиля и 15 пожарных. Уже к 09:08 возгорание было полностью ликвидировано.
Пожарные вывели из здания 25 жильцов, находившихся в опасной зоне. Пострадали мужчина и женщина — обоим понадобилась госпитализация. Информации о более тяжелых последствиях не поступало.