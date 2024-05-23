Правда ли, что в СССР существовал налог на бездетных, одиноких и холостяков

Немногие знают, что в СССР люди платили налоги не только с продаж товаров, выигрышей или за недвижимость. Оказывается, семьи, которые хотели пожить, как это сейчас модно называется, для себя, тоже обязаны были отдавать государству часть своей зарплаты.

В 1941 году власти понимали, что война плохо скажется на демографической ситуации в стране. Люди умирали миллионами, а рожать в таких условиях женщины явно не хотели. Тогда верхушка общества придумала ввести налог на бездетность. Тут были свои нюансы.

Кто платил

Согласно документам, налог в размере 6% от заработной платы должны были ежемесячно отчислять мужчины от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45. Этот возраст власти считали наиболее репродуктивным. Холостяки тоже были обязаны платить в казну такую же сумму. Этол стимулировало их вступать в брак.

Хуже всего приходилось жителям сел и деревень. Для них закон был намного строже. Если в семье был один ребенок, то сумма налога уменьшалась в два раза и составляла 3%, при рождении второго она уже была 1,5% от зарплаты. Налог исчезал совсем только после рождения третьего ребенка.

Источник фото: Legion-Media

Кто освобождался

Налог платили не все. Были и исключения. Например, одинокие женщины не должны были платить 6%. Их освобождали, чтобы дети не рождались в неполных семьях. Такое не поощрялось. Повезло и студентам до 25 лет. Совмещать учебу и материнство тоже было весьма проблематично.

Также налог не платили женщины, у которых были проблемы с репродуктивным здоровьем. Только для этого нужно было получить справку от доктора. На словах, конечно же, никто никому не верил. От сбора освободили и монахов, давших обет безбрачия, дабы не провоцировать церковь.

Источник фото: Legion-Media

Работал ли закон

Удивительно, но закон просуществовал аж до 1992 года и он действительно дал свои результаты. Люди со своей крошечной зарплатой не хотели платить государству 6% поэтому предпочитали рожать. Кроме того по стране было много яслей, бесплатных детских садов, образование в Советском Союзе было бесплатным, выдавались квартиры.

В целом люди заводили малышей, не боясь, что они останутся без работы и жилья. Это действительно помогло поднять демографическую составляющую на хороший уровень.

Источник фото: Legion-Media