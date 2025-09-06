Правила проведения ЕГЭ изменятся: к чему быть готовым родителям и детям в 2026-м

С 2026 года структура ЕГЭ серьёзно обновится, но без резких перемен. Главная цель — максимально приблизить экзамены к школьной программе, чтобы проверялись знания, полученные в процессе обучения, а не на курсах у репетиторов.
- Все задания будут привязаны к конкретным темам и классам, где изучается материал.
- В список официальных источников по русскому языку добавили утверждённые Правительством нормативные словари — теперь спорные ответы можно будет защищать ссылкой на них.
- В информатике ограничат количество форматов файлов в рамках курса на импортонезависимость.
- Незначительные корректировки коснутся заданий и инструкций по русскому языку, литературе, географии и информатике.
Изменения для поступающих:
- Для педагогических специальностей вводят обязательный профильный экзамен: будущим учителям придётся сдавать предмет, который они собираются преподавать.
- Для инженерных, IT- и естественно-научных направлений потребуется четыре ЕГЭ: русский, профильная математика, физика и информатика или другой предмет по выбору вуза.
- Обязательных экзаменов по иностранным языкам больше не будет, но появился новый выбор — арабский язык как шестой иностранный.
- Увеличится количество цифровых форматов сдачи, особенно по информатике и языкам.
Минимальные баллы тоже изменятся: по русскому языку — выше (42 вместо 40), по обществознанию — ниже (42 вместо 45). Кроме того, теперь больше внимания уделят портфолио и индивидуальным достижениям абитуриента.