Правила проведения ЕГЭ изменятся: к чему быть готовым родителям и детям в 2026-м
Правила проведения ЕГЭ изменятся: к чему быть готовым родителям и детям в 2026-м

Опубликовано: 6 сентября 2025 17:03
выпускники
Правила проведения ЕГЭ изменятся: к чему быть готовым родителям и детям в 2026-м
Фото: Городовой.ру

Изучили, какие новшества ждут всех.

С 2026 года структура ЕГЭ серьёзно обновится, но без резких перемен. Главная цель — максимально приблизить экзамены к школьной программе, чтобы проверялись знания, полученные в процессе обучения, а не на курсах у репетиторов.

  • Все задания будут привязаны к конкретным темам и классам, где изучается материал.
  • В список официальных источников по русскому языку добавили утверждённые Правительством нормативные словари — теперь спорные ответы можно будет защищать ссылкой на них.
  • В информатике ограничат количество форматов файлов в рамках курса на импортонезависимость.
  • Незначительные корректировки коснутся заданий и инструкций по русскому языку, литературе, географии и информатике.

Изменения для поступающих:

  • Для педагогических специальностей вводят обязательный профильный экзамен: будущим учителям придётся сдавать предмет, который они собираются преподавать.
  • Для инженерных, IT- и естественно-научных направлений потребуется четыре ЕГЭ: русский, профильная математика, физика и информатика или другой предмет по выбору вуза.
  • Обязательных экзаменов по иностранным языкам больше не будет, но появился новый выбор — арабский язык как шестой иностранный.
  • Увеличится количество цифровых форматов сдачи, особенно по информатике и языкам.

Минимальные баллы тоже изменятся: по русскому языку — выше (42 вместо 40), по обществознанию — ниже (42 вместо 45). Кроме того, теперь больше внимания уделят портфолио и индивидуальным достижениям абитуриента.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
