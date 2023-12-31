Праздник будет испорчен: такие бенгальские огни подведут в самый ответственный момент

Яркие бенгальские огни создают ощущение праздника, когда бьют куранты. Однако вечер может быть испорчен из-за некачественной пиротехники. Выбирайте товар с умом, чтобы случайно не спалить всю квартиру.

Те палочки, которые искрятся недолго, считаются самыми безопасными. Они, как правило, не больше 25 сантиметров в длину. Стоит также избегать слишком плотного напыления, если собираетесь зажигать мини-фейрверк в доме. От таких изделий будет много дыма.

На стержне не должно быть трещин и сколов, которые могут отлететь в самый неподходящий момент. Обратите внимание на упаковку. Помятая как после сушки коробка укажет на то, что бенгальские огни отсырели и загореться уже не смогут, передает портал РЕН ТВ.

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