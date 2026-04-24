Превратил глину в чернозем "корейской" подкормкой: без вонючего навоза и дорогих составов — почва легче пуха

Дед Егор рассказал, как при помощи "корейского" самодельного удобрения сделать обычную землю плодороднее чернозема

Навоз - популярное удобрение для гряд, которое используют большинство дачников. Но, согласитесь, хлопот с ним не оберешься. Купи, привези, разгрузи, убери на хранение... Так пол-лета можно гнуть спину. А еще навоз дорогой и неприятно пахнет. Но это не единственные его недостатки: оказывается, навоз при неправильном использовании способен сжечь корни растений и способствует развитию сорняков. В связи с этим дачник со стажем дед Егор отказался от его применения и сделал выбор в пользу "корейской" подкормки.

Такое чудо-удобрение можно приготовить своими руками, при этом оно не будет стоить ни копейки в отличие от дорогостоящего навоза. Суть "корейского" удобрения - в квашении органических отходов.

"Мы привыкли: протухло – выбросить. Подгнило – в мусор. Прокисло – туда же. А корейцы смотрят на это иначе. Для них подпорченный продукт – это не отход, а концентрат жизни", - объясняет дед Егор в своем дзен-канале.

Квашенные кухонные отходы называют бокаши. То есть это органический мусор, который не гниет и не компостируется, а именно ферментируется.

Как приготовить "корейскую" подкормку

Сложите кухонные отходы в емкость с крышкой, пересыпайте каждый слой специальной закваской на основе полезных бактерий, и уже спустя 2-3 недели содержимое превратится в ферментированную массу, которую нужно закопать в грядку. Еще через две недели вы заметите разницу: земля, куда вы внесли бокаши, станет мягкая, темная, живая, в ней появятся дождевые черви.

Как готовить закваску

Можно купить готовые ЭМ-препараты, а можно смешать следующие компоненты: 1 кг пшеничных отрубей + 4 ст. л. меда + 1 ст. теплой воды + 3 ложки живого кефира. Перемешайте все до однородности, настоите в пакете без воздуха 3-4 дня и используйте в качестве закваски для отходов.

Что класть в бокаши

Для приготовления бокаши подойдут овощные и фруктовые очистки, чайная заварка, яичная скорлупа, остатки каши, хлебные корки, кисломолочные продукты и даже протухший суп, а вот жир от жарки, пластик, фольгу, мыло использовать нельзя.

Дед Егор вносит бокаши в грядки, выкапывая канавку между рядами и выкладывая ферментированную массу, а затем присыпает землей. Автор блога делится своими результатами за последние годы:

"Перестал покупать магазинные удобрения. Компостная куча больше не воняет на весь участок. Черви размножились так, что при перекопке на каждом штыке по 5-6 штук. Урожай вырос, а земля стала такой мягкой, что лопата входит без усилия", - отмечает дачник.

Ранее "Городовой" рассказывал, что делать с вытянувшейся рассадой: 7 шагов к спасению растений — советы Вероники Поливкиной.