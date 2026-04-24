Пока пьете кофе и без платы за проезд: как М-11 превращают в первый в стране «электрокоридор»
Пока пьете кофе и без платы за проезд: как М-11 превращают в первый в стране «электрокоридор»

Опубликовано: 24 апреля 2026 19:47
 Проверено редакцией
Другие трассы из Москвы на юг, запад и восток в качестве «электрокоридоров» пока не рассматриваются.

Поездки между двумя столицами на электромобиле скоро перестанут быть квестом «найди розетку и выживи».

Трассу М-11 «Нева» официально решили сделать первым в России полноценным «электрокоридором». Это значит, что зарядных станций там станет столько, что страх заглохнуть посреди леса исчезнет сам собой.

Проектом занимается компания «Автодор-Девелопмент». По словам их главы Анастасии Козловой, план серьезный: расставить быстрые зарядки на ключевых участках так, чтобы водитель не тратил лишнее время на ожидание.

Главным помощником в этом деле может стать «РусГидро» — гигант в мире энергетики. У них уже есть опыт установки зарядок на Дальнем Востоке, теперь пора осваивать главную платную дорогу страны.

Почему только М-11?

Многие спросят: «А как же трассы на юг к морю или на восток в Казань?». Тут новости пока менее радужные. Глава «Автостата» Сергей Целиков честно признает: другие направления как «электрокоридоры» даже не рассматриваются.

Причина проста — деньги. Пока на других трассах ездит слишком мало электрокаров, строить там сеть зарядок просто невыгодно. Инвестиции будут окупаться вечно.

Что это даст обычным водителям?

Сейчас владельцы электромобилей в России имеют ряд «плюшек», которые делают проект М-11 еще интереснее:

Бесплатный проезд: владельцы электрокаров могут ездить по платным федеральным трассам (включая М-11) бесплатно.

Экономия: даже с учетом платных зарядок, километр пути на электричестве выходит дешевле, чем на бензине.

Скорость: новые станции планируют делать «быстрыми». Это значит, что пока вы пьете кофе и едите хот-дог (минут 20–30), машина успеет зарядиться для следующего рывка.

Юлия Аликова
