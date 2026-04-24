Пока пьете кофе и без платы за проезд: как М-11 превращают в первый в стране «электрокоридор» Global Look Press / Maksim Konstantinov Другие трассы из Москвы на юг, запад и восток в качестве «электрокоридоров» пока не рассматриваются. Поездки между двумя столицами на электромобиле скоро перестанут быть квестом «найди розетку и выживи». Трассу М-11 «Нева» официально решили сделать первым в России полноценным «электрокоридором». Это значит, что зарядных станций там станет столько, что страх заглохнуть посреди леса исчезнет сам собой. Проектом занимается компания «Автодор-Девелопмент». По словам их главы Анастасии Козловой, план серьезный: расставить быстрые зарядки на ключевых участках так, чтобы водитель не тратил лишнее время на ожидание. Главным помощником в этом деле может стать «РусГидро» — гигант в мире энергетики. У них уже есть опыт установки зарядок на Дальнем Востоке, теперь пора осваивать главную платную дорогу страны. Почему только М-11? Многие спросят: «А как же трассы на юг к морю или на восток в Казань?». Тут новости пока менее радужные. Глава «Автостата» Сергей Целиков честно признает: другие направления как «электрокоридоры» даже не рассматриваются. Причина проста — деньги. Пока на других трассах ездит слишком мало электрокаров, строить там сеть зарядок просто невыгодно. Инвестиции будут окупаться вечно. Что это даст обычным водителям? Сейчас владельцы электромобилей в России имеют ряд «плюшек», которые делают проект М-11 еще интереснее: Бесплатный проезд: владельцы электрокаров могут ездить по платным федеральным трассам (включая М-11) бесплатно. Экономия: даже с учетом платных зарядок, километр пути на электричестве выходит дешевле, чем на бензине. Скорость: новые станции планируют делать «быстрыми». Это значит, что пока вы пьете кофе и едите хот-дог (минут 20–30), машина успеет зарядиться для следующего рывка.