Свежесть, хруст и кислинка: идеальный салат родом из Ливана всего за 15 минут

Ливанский салат фаттуш — это не просто овощной салат.

Рецептом лёгкого и сочного салата поделилась автор Дзен-канала "Дарья Черненко. Меню недели".

Ингредиенты:

помидоры — 400 г, огурцы — 300 г, болгарский перец — 1 шт. (или редис — 200 г), салат — 100 г, петрушка — 30 г, чеснок — 1-3 зубчика, лимон — 1 шт., лаваш тонкий — 1 шт., оливковое масло — 5 ст. л., соль — по вкусу, сумах — по желанию

Приготовление

Сначала я подготавливаю все ингредиенты — важно, чтобы овощи были максимально свежими и сочными, именно от этого зависит вкус салата.

Петрушку мелко нарезаю, а чеснок измельчаю (лучше растереть его с солью — так вкус будет более насыщенным).

Готовлю заправку: смешиваю чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль и петрушку до однородности.

Овощи нарезаю мелкими кубиками — это важный момент: в фаттуше всё должно быть примерно одного размера.

Огурцы при необходимости очищаю, помидоры и перец нарезаю, листья салата рву на кусочки. Смешиваю овощи в большой миске и заправляю соусом.

Отдельно подсушиваю лаваш в духовке при 180 °С около 5 минут до хруста, затем ломаю его на кусочки.

Собираю салат: часть хрустящего лаваша кладу на дно, сверху выкладываю овощи, посыпаю сумахом и добавляю ещё немного лаваша сверху.

Примерное время приготовления: 15 минут

