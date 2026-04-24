Мексиканский салат, который взрывает вкус: хруст, острота и сочность в одной тарелке

Рецептом сытного мексиканского салата поделился автор Дзен-канала "Гастроном".
Ингредиенты:
кукурузные тортильи — 2 шт., говяжий фарш — 500 г, сладкая паприка — 2 ст. л., острая паприка — 1 ч. л., кумин — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., томатная паста — 1 ч. л., салат айсберг — 1 кочан, помидоры — 3 шт. или 250 г черри, огурцы — 2 шт., красная фасоль (консервированная) — 450 г, твёрдый сыр — 150 г, сметана — 6 ст. л., кинза — 6-8 веточек, соль, чёрный перец — по вкусу, лайм — для подачи
Приготовление
Сначала я делаю хрустящие чипсы: разогреваю духовку до 150 °С, нарезаю тортильи треугольниками, слегка сбрызгиваю водой, посыпаю паприкой и орегано и отправляю подсушиваться на 15-20 минут до хруста.
Далее готовлю мясную основу: обжариваю фарш на сковороде, разбивая комочки, пока он не станет полностью готовым. Сливаю лишний жир, добавляю паприку, кумин, орегано, соль и перец. Вмешиваю томатную пасту и немного воды, тушу ещё несколько минут до насыщенного вкуса.
Овощи нарезаю: помидоры кубиками (или черри пополам), огурцы очищаю и режу ломтиками, айсберг рву крупными кусочками.
В большой миске соединяю салат, мясо и фасоль, добавляю овощи и аккуратно перемешиваю. Сметану выкладываю сверху. Перед подачей добавляю ломаные чипсы, тёртый сыр и рубленую кинзу. Украшаю дольками лайма.
Примерное время приготовления: 40 минут
