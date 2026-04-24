Городовой / Полезное / Всего лишь горсть семян в мае - и клумба прекраснее любого розария: цветение этих растений будет длиться вечность
Всего лишь горсть семян в мае - и клумба прекраснее любого розария: цветение этих растений будет длиться вечность

Опубликовано: 24 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Какие цветы можно сеять в мае

Май прекрасно подходит для посева некоторых цветов, способных стать украшением любой клумбы. Лучше всего отдавать предпочтение тем культурам, которые не требуют особого ухода, легко всходят, а также радуют длительным цветением. Портал "Огород.ру" рассказал о них подробнее.

Вербена

Существуют как однолетние, так и многолетние виды вербены. Особой популярностью в России пользуются следующие виды: болотная, красивая, морщинистая, гибридная, лимонная. Всего насчитывается 250 видов растения. Вербена встречается в розовой, лососевой, желтой, белой, красной, синей, фиолетовой, голубой окрасках. Период цветения длительный - с июня по ноябрь.

Вербену стоит сеять только в том случае, если на улице установилась теплая погода. Растение плохо переносит заморозки.

Календула

"Огородники ценят это растение не только за солнечные соцветия, но и за способность защищать овощные культуры от вредителей. Летучие вещества, которые выделяет календула, отпугивают слизней и колорадских жуков, а также прогоняют с участка тлю, клещей и клопов", - сообщает источник.

Календула показывает максимальную неприхотливость, так как она переносит любую погоду, недостаток полива, сильную влажность. Размножается растение самосевом, поэтому самостоятельно посеять его достаточно лишь один раз.

Львиный зев

Это растение относится к семейству Подорожниковых, оно отличается максимальной неприхотливостью. Встречаются разные виды львиного зева, поэтому он может отличаться размером, окраской бутонов. Особой популярностью пользуются белые, желтые, красные, розовые, пурпурные расцветки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие подкормки можно использовать в мае.

